Час-Тайм. Детально про допомогу США Україні. Заяви, інтерв’ю

В ефірі Час-Тайм. В Білому домі кажуть, що США активно працюють над тим, щоб для захисту свого неба Україна отримала системи ППО більшої дальності. Які ще зусилля демонструють країни Заходу? Чи будуть США приймати біженців з України до себе? Зараз “США роблять все можливе, щоб надати Україні необхідну допомогу для захисту свого неба”, - інтерв’ю з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Як Україна зі свого боку оцінює допомогу США, і що роблять українські дипломати для того, щоб вона збільшувалась: інтерв’ю з посолкою України в США Оксаною Маркаровою.