Студія Вашингтон. Чи будуть США приймати біженців з України до себе?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія не припиняє вести обстріли українських міст з повітря. В Білому домі кажуть, що США активно працюють над тим, щоб для захисту свого неба Україна отримала системи ППО більшої дальності. Які ще зусилля - військові, гуманітарні, дипломатичні - демонструють країни Заходу? Чи будуть США приймати біженців з України до себе?
Випуски
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березень 16, 2022
Студія Вашингтон. Як у Конгресі США відреагували на промову Зеленського
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березень 15, 2022
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березень 15, 2022
Студія Вашингтон. Головне про реакцію Заходу на нові атаки Росії
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березень 12, 2022
Студія Вашингтон. Конгрес схвалив понад 13 мільярдів допомоги Україні
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березень 11, 2022
Студія Вашингтон. Нова допомога Україні та європейським союзникам
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березень 10, 2022
Студія Вашингтон. Новий пакет допомоги Україні – скільки, коли, на що