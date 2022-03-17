Студія Вашингтон. Чи будуть США приймати біженців з України до себе?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія не припиняє вести обстріли українських міст з повітря. В Білому домі кажуть, що США активно працюють над тим, щоб для захисту свого неба Україна отримала системи ППО більшої дальності. Які ще зусилля - військові, гуманітарні, дипломатичні - демонструють країни Заходу? Чи будуть США приймати біженців з України до себе?