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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чи будуть США приймати біженців з України до себе?

Студія Вашингтон. Чи будуть США приймати біженців з України до себе?
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Студія Вашингтон. Чи будуть США приймати біженців з України до себе?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія не припиняє вести обстріли українських міст з повітря. В Білому домі кажуть, що США активно працюють над тим, щоб для захисту свого неба Україна отримала системи ППО більшої дальності. Які ще зусилля - військові, гуманітарні, дипломатичні - демонструють країни Заходу? Чи будуть США приймати біженців з України до себе?

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