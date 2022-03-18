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Час-Time

Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії

Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії
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Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем. Росія знову скликала засідання Радбезу, щоб обговорити ситуацію щодо нібито наявності в Україні біолабораторій. Представниця США в ООН заявила, що саме Росія є агресором. Економіка: чи загрожує Україні продовольча криза? Велика Британії закрила мовник Russia Today. Бойкот російського ринку серед розробників комп’ютерних ігор та кіберспорту. "Робимо все, щоб наблизити перемогу", - українські лікарі про роботу під обстрілами – інтерв’ю. Американські добровольці: до Українського консульства у Сан-Франциско надійшло вже майже 2 тисяч заявок. Які шанси в України перемогти у війні з Росією? – інтерв'ю із військовим кореспондентом Себастьяном Юнгером.

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