Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден провів телефонну розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем. Росія знову скликала засідання Радбезу, щоб обговорити ситуацію щодо нібито наявності в Україні біолабораторій. Представниця США в ООН заявила, що саме Росія є агресором. Економіка: чи загрожує Україні продовольча криза? Велика Британії закрила мовник Russia Today. Бойкот російського ринку серед розробників комп’ютерних ігор та кіберспорту. "Робимо все, щоб наблизити перемогу", - українські лікарі про роботу під обстрілами – інтерв’ю. Американські добровольці: до Українського консульства у Сан-Франциско надійшло вже майже 2 тисяч заявок. Які шанси в України перемогти у війні з Росією? – інтерв'ю із військовим кореспондентом Себастьяном Юнгером.
Випуски
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березень 17, 2022
Час-Тайм. Детально про допомогу США Україні. Заяви, інтерв’ю
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березень 16, 2022
Час-Тайм. Нова допомога США Україні. Промова Зеленського у Конгресі
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березень 15, 2022
Час-Тайм. Закрити українське небо. Як це може працювати?
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березень 14, 2022
Час-Тайм. Як довго Кремль може продовжувати наступ? Оцінки зі США
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березень 11, 2022
Час-Тайм. Чи є загроза використання Росією хімічної зброї? Заяви США
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березень 10, 2022
Час-Тайм. Заяви Гарріс в Польщі, пакет допомоги Україні. Подробиці