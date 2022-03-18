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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон.Спільнота геймерів і розробників допомогають Україні

Студія Вашингтон.Спільнота геймерів і розробників допомогають Україні
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Студія Вашингтон.Спільнота геймерів і розробників допомогають Україні

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Сьогодні у Студії Вашингтон. "Ігри закінчились". Бойкот російського ринку серед розробників комп’ютерних ігор та кіберспорту.

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