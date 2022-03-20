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CNN: у владі США підтверджують застосування Росією гіперзвукової зброї проти України
Влада Сполучених Штатів вважає, що російські військові застосували гіперзвукову зброю під час бойових дій проти України. Телекомпанія CNN повідомляє про це із посиланням на джерела серед американських високопосадовців. За їхніми словами, американці відстежували запуски в режимі реального часу.
За оцінкою Вашингтона, ці пуски мали дві мети: перевірити ефективність нової зброї в бойових умовах і продемонструвати Заходу можливості російських військових.
Російські військові чиновники заявили в суботу, що вони вперше випустили гіперзвукові ракети по Україні. За їхніми словами, вони поцілили підземний збройний склад в західному регіоні, пише англомовна служба Голоси Америки.
«Кінжал» – це комплекс створений на базі модернізованого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, при цьому долаючи системи протиповітряної та протиракетної оборони. Оголошуючи розробку цих ракет у 2019 році, президент Росії Володимир Путін назвав їх «непереможними».
"Авіаційний ракетний комплекс "Кінжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищив великий підземний склад з ракетами та авіаційними боєприпасами в селі Делятин, Івано-Франківської області", - повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, під час брифінгу цієї суботу. Заяви РФ досі не підтверджені незалежними джерелами.
В матеріалі використані джерела CNN
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Папа Франциск закликав припинити "нелюдяне" "безглузде кровопролиття" в Україні
Під час традиційної недільної промови 20 березня перед паломниками на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоби покласти край війні Росії в Україні, повідомляє Vatican News.
"Не припиняється, на жаль, сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього", - сказав Папа Римський.
Напередодні 19 березня понтифік відвідав дитячий шпиталь Бамбіно Джезу у Римі, де лікують поранених українських дітей. Загалом від початку російської війни в України туди надійшло близько 50 малюків.
"Також і цього тижня ракети та бомби падали на цивільних, літніх людей, дітей, вагітних матерів. Я ходив відвідати поранених дітей, які перебувають тут, у Римі. В одного немає руки, інший – з пораненою головою... Невинні діти", - розповів Франциск.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, "містом-мучеником".
"Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – ідеться у зверненні глави католицької церкви.
Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін назвав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти мирних жителів в Україні. У Кремлі звинувачення у цілеспрямованих ударах по цивільних називають "абсурдними".
Тим часом, американські медіа із посиланням на джерела повідомили, що високопосадовці у США підтвердили заяви російської влади про використання гіперзвукової зброї під час бойових дій проти України.
Reuters: США запропонували Туреччині передати Україні російські комплекси протиракетної оборони
США неофіційно обговорюють із Туреччиною можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400, пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з питанням.
Співрозмовники агентства розповіли, що протягом місяця США обговорювали з турецькими союзниками можливість передачі Україні комплексів, але жодних конкретних запитів не було.
Джерела Reuters відзначають, що Анкара, найімовірніше, відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми з поставками і негативну реакцію з боку Москви.
Турецька влада повідомлення Reuters не коментувала.
Москва й Анкара уклали контракт на постачання С-400 у 2017 році. Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала ці системи. Вашингтон неодноразово просив Анкару позбутися російського озброєння. Туреччина у відповідь заявила, що союзники не змогли надати ракетних комплексів на прийнятних умовах.
В матеріалі використані джерела Reuters
ЮНІСЕФ: 1,5 мільйона дітей покинули Україну
Майже щосекунди одна дитина в Україні тікає від війни і стає біженцем/кою. Про це у вівторок 15го березня повідомили гуманітарні організації ООН. Наразі, загальна кількість людей, які покинули країну, після початку російського вторгнення, перевищила три мільйони.
Від початку російського вторгнення 24 лютого близько 1,5 мільйона дітей покинули Україну. Це майже по одній дитині щосекунди, наголошують в організації.
“Щодня, за останні 20 днів, в Україні більше 70 тисяч дітей стали біженцями. Тобто, щохвилини 55 дітей тікають з країни”, – сказав Джеймс Елдер, речник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Загалом, дев’ять із десяти з тих, хто тікає від невпинних обстрілів в Україні — це жінки та діти, наголошує Елдер. Небезпеку становить іще той факт, що молодь, яка потрапляє у нове, незнайоме оточення може стати жертвою торговців людьми.
“На кордоні з Польщею, у пункті пропуску Шегині - Медика, навколо автобусів та мікроавтобусів стоять десятки людей і вигукують назви столиць – або принаймні, так було тиждень тому – і люди сідають до них", - розповідає Елдер, -“Звичайно, переважна більшість — це люди з чудовими намірами та великою щедрістю. Але враховуючи те, що ми знаємо про торгівлю людьми в Європі, це залишається дуже і дуже серйозною проблемою”.
Гуманітарні служби ООН доставляють допомогу по всій території України куди вони мають доступ. Речник ЮНІСЕФ звернув увагу на продовження невибіркових атак на критичну інфраструктуру, зокрема системи водопостачання.
“Ми знаємо про сім’ї, які відключають труби систем опалення, щоб дістати звідти воду. Часом, щоб втамувати спрагу”, - розповідає Джеймс Елдер.
За даними ООН, з початку російського вторгнення понад 5 мільйонів українців – 12 відсотків населення – покинули свої домівки та стали вимушеними переселенцями. З них щонайменше 3,2 млн – біженці, які виїхали за межі України. І більше 2 млн – це внутрішньо переміщені особи.
Як зберегти психологічне здоров'я під час війни - поради від американського психіатра
Окрім постійної загрози фізичних травм під час війни, багато українців переживають травми психологічні. Постійна тривога за своє життя і своїх близьких, екзистенційні вибори з якими раніше не зіштовхувались.
В інтерв’ю виданню Medical News Today Яміла Лезкано, ліцензований консультант з психічного здоров’я, професорка психології в Університеті Альбісу в Маямі, розповідає, що війна в Україні викликала сильні емоції: «Гнів, страх, занепокоєння, розгубленість і тривогу. Коли виникає невизначеність, люди уявляють собі найгірший сценарій, який може призвести до відчуття безпорадності та тривоги».
Айвігайл Лев, засновниця і директорка Центру когнітивно-біхевіоральної терапії у Сан-Франциско та Окленді, каже, що важливо бути чесним у розмовах щодо ситуації в Україні: «Ми не можемо захистити людей від того, що відбувається у світі, “притрушування цукром” ситуації не допоможе».
«Дайте їм знати, що ви будете підтримкою для них, щоб допомогти їм осмислити свої почуття», — радить Джо Ваккаро, психолог, виконавчий директор Newport Healthcare в окрузі Орандж, Каліфорнія.
Редакція “Голосу Америки” поговорила із доцентом кафедри психіатрії в Школі медицини Стенфордського університету і практикуючим психіатром доктором Девідом Шпігелем детальніше про те, як зберегти глузд і психологічне здоров'я в умовах постійної загрози.
-Доброго дня, доктор Шпігель. Ви психіатр з досвідом роботи з травмою, скажіть як зараз українцям, які перебувають в умовах постійної тривоги справлятись зі стресом?
-Як психіатр, який тривалий час вивчав стрес, є кілька речей, які, сподіваюся, можуть допомогти. І я б сказав перше - просто будьте терпимими до власних страждань. Не звинувачуйте себе в тому, що ви боїтеся, за проблеми зі сном, що відчуваєте дратівливість. Іноді існує тенденція людей, які зазнають стресу або нападу, звинувачувати себе, а не людей, які роблять це з ними. Ми воліємо відчувати себе винними, більш ніж безпорадними... Не переживайте через стрес і незручність і не звинувачуйте себе за це. Очевидно, що український народ тут є жертвою. Намагайтеся пам’ятати про це, коли ви схильні звинувачувати себе.
По-друге. Контролювати те, що ви можете контролювати, дуже важливо, тому намагайтеся. Контролюйте принаймні частину своєї фізичної реакції на травму. В давній історії основними причинами смерті були або агресивні тварини або агресивні люди і нам доводилося боротися або тікати. Тому ми так реагуємо на всі стресові фактори - підвищується частота серцевих скорочень, підвищується кров’яний тиск. Ми готові битися чи тікати. Якщо ви можете до певної міри контролювати фізичне збудження, то робіть те, що просто дає вам змогу відчувати себе дещо комфортніше і контролювати своє тіло, дайте собі кілька хвилин, щоб просто закрити очі та уявити, що ви десь в іншому місці в інший час. Це був щасливіший час. Ви все ще маєте ці спогади всередині тебе. Вони можуть дати вам перепочинок, навіть якщо вам доведеться боротися з поточною загрозою. Тож вам не доведеться мати справу з цим 24/7. Часом допомагає відправитися у своїй уяві до озера чи океану чи до якогось красивого місця і просто відчути себе добре на кілька хвилин. Є способи дихання, які можуть допомогти вам заспокоїтися. Отже, ви глибоко вдихніть, а потім повільно - повільно видихніть, - це те, що ми називаємо циклічним диханням. Це дозволяє трохи заспокоїти своє тіло, і це насправді трохи сповільнить ваше серцебиття.
Інша справа – громада. Ми соціальні істоти, і велика сила українського народу – це їх зв’язок один з одним. І я впевнений, що ви помітили, що багато людей просто допомагають кому тільки можуть, і що вони намагаються допомогти один одному. І це час, коли зв’язок зі спільнотою часто може бути дійсно корисним у конкретний спосіб, але також і емоційно корисним. Щоб відчути, що ви є частиною чогось більшого, ніж просто ви. Так, очевидно, хочете зв’язатися зі своїми друзями та сім’єю, робити все, що можете, допомагати один одному, але можна також створювати спільноту людей, які роблять щось, щоб допомагати один одному, і це також може бути глибоким заспокоєнням
Також я б додав, що складання плану боротьби з усім, що відбувається, є хорошим способом боротьби зі стресом. Тобто ви не зняли стрес, але ви принаймні зрозуміли, що ви можете з цим зробити. І, на жаль, ви знаєте, що є речі, від яких ніхто з нас не може захиститися, але є інші речі, від яких можна.
- Які відчуття переважають у людей які зіштовхуються з війною.
Страх — це миттєва відповідь, відчуття, що навколо є якась небезпека, і це корисне почуття. Тому що, якщо є небезпека, то ви хочете зробити все можливе, щоб захистити себе від неї. Це не ірраціонально. Це корисно. Тривога — це більше страх перед майбутнім. І, на жаль, зараз також багато цього, тому що ніхто не знає, що станеться.
- Зараз багато хто говорить і оцінює психічний стан Володимира Путіна. Як психіатр чи можете ви якимось чином оцінити його стан?
- Ну, знаєте, ми психіатри, - нам заборонено ставить діагноз людям, яких ми не обстежили. Тому я не ставитиму діагнози. Але кажу таке, - сказати, що у нього психічне захворювання, є образою для психічно хворих людей, багато психічно хворих страждають самі. Вони шкодять собі більше, ніж комусь іншому. Вони страждають від жахливої тривоги або депресії або мають марення. Але у нього просто манія величі. Знаєте, він думає, що має право робити те, на що не має права жодна людина. Але це не захворювання, це свого роду просто психопатія. Це не діагноз.
Ви знаєте, і річ у тому, що йому вдалося взяти під контроль дуже велику країну і зберегти владу протягом двадцяти двох років, скасувавши закон про зміну влади. Він надто добре функціонує, на жаль, щоб його називати психічно хворим. Ви знаєте, він робить те, що сам хоче зробити. І тому я вважаю, що це несправедливо називати його хворим. Він просто жахлива людина.
- Чи вірить Путін у свій власний міф про нацистів в Україні ?
- Ні, я так не думаю. Я думаю він занадто цинічний для цього. Дивіться, пам’ятаєте, він всю свою кар’єру був у КДБ, так? Знаєте, вони мають справу з дезінформацією, і він дуже любить планувати змови, він занадто садистичний і стратегічний, щоб вірити в цю нісенітницю. Він просто говорить те, що він, на його думку, ставить його в найкраще положення, щоб отримати те, що він хоче. Я не маю, я не маю жодної емпатії до нього, я думаю, що він просто абсолютно цинічний бездушний тиран, і він просто хоче отримати того чого він хоче.
- Якщо до вас прийде клієнт, який є цинічним психопатом-тираном. Якби ви з ним попрацювали?
Коли вам доводиться намагатися працювати з ними, ви не можете зробити цього, куруючись розуміння. Зазвичай я працюю в психотерапії, намагаючись налагодити стосунки та почуття взаємної турботи. Вони розповідають про свої почуття і я говорю обговорюю їх. Але з такими людьми, як він, якщо ти намагаєшся бути добрим і налагодити людські стосунки, вони думають, що ти намагаєшся обійти їхній захисний механізм.
І тому вони зляться і більше погрожують. Вони розглядають людський зв’язок як загрозливу і небезпечну річ, тому що вони присипають пильність, і тоді ви до них доберетесь. І тому єдиний спосіб працювати з цими людьми — це встановити абсолютно чіткі межі. Ви повинні встановити межі та не удавати, що відбувається щось приємне... Ви не можете проявляти до них розуміння та співпереживання, тому що у них цього немає, вони не знають, що це таке, і вони цього бояться цього.
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