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Час-Time

Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій

Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій
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Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій

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В ефірі Час-Тайм. Двадцять шостий день Україна дає відсіч російським загарбникам. Якими є прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій. Як експерти оцінюють ризик участі білорусів у російській війні проти України, та які настрої панують серед пересічних білорусів. Як врятувати культурну та духовну спадщину України: головне про міжнародні зусилля. В яких умовах живуть українські медики, що відчувають і чи вірять в перемогу України. Крім конвенційної війни Росія веде і інформаційну - інтерв’ю з Пітером Померанцевим.

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