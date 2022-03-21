Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій

В ефірі Час-Тайм. Двадцять шостий день Україна дає відсіч російським загарбникам. Якими є прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій. Як експерти оцінюють ризик участі білорусів у російській війні проти України, та які настрої панують серед пересічних білорусів. Як врятувати культурну та духовну спадщину України: головне про міжнародні зусилля. В яких умовах живуть українські медики, що відчувають і чи вірять в перемогу України. Крім конвенційної війни Росія веде і інформаційну - інтерв’ю з Пітером Померанцевим.