Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій
В ефірі Час-Тайм. Двадцять шостий день Україна дає відсіч російським загарбникам. Якими є прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій. Як експерти оцінюють ризик участі білорусів у російській війні проти України, та які настрої панують серед пересічних білорусів. Як врятувати культурну та духовну спадщину України: головне про міжнародні зусилля. В яких умовах живуть українські медики, що відчувають і чи вірять в перемогу України. Крім конвенційної війни Росія веде і інформаційну - інтерв’ю з Пітером Померанцевим.
Випуски
-
березень 18, 2022
Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії
-
березень 17, 2022
Час-Тайм. Детально про допомогу США Україні. Заяви, інтерв’ю
-
березень 16, 2022
Час-Тайм. Нова допомога США Україні. Промова Зеленського у Конгресі
-
березень 15, 2022
Час-Тайм. Закрити українське небо. Як це може працювати?
-
березень 14, 2022
Час-Тайм. Як довго Кремль може продовжувати наступ? Оцінки зі США
-
березень 11, 2022
Час-Тайм. Чи є загроза використання Росією хімічної зброї? Заяви США