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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чого чекати від Білорусі? Оцінки експертів

Студія Вашингтон. Чого чекати від Білорусі? Оцінки експертів
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Студія Вашингтон. Чого чекати від Білорусі? Оцінки експертів

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Сьогодні в Студії Вашингтон. В Генштабі Збройних сил України повідомляють, що є ознаки підготовки до залучення до війни Росії проти України збройних сил Білорусі. Говоримо про можливість появи білоруських солдатів на території України, настрої білорусів та реакцію Заходу.

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