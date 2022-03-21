Студія Вашингтон. Чого чекати від Білорусі? Оцінки експертів

Сьогодні в Студії Вашингтон. В Генштабі Збройних сил України повідомляють, що є ознаки підготовки до залучення до війни Росії проти України збройних сил Білорусі. Говоримо про можливість появи білоруських солдатів на території України, настрої білорусів та реакцію Заходу.