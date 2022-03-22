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Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону

Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону
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Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону

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В ефірі Час-Тайм. Російські війська не просуваються та мають проблеми із забезпеченням, – заявили у Пентагоні. Президент Байден знову попередив, що Кремль може використати хімічну та біологічну зброю у війні проти України. Росія виходить з мирних переговорів з Японією щодо територій, які Японія називає Північними територіями, а Росія – Курильськими островами. Телефонна розмова Бербок та Трасс – подробиці. Що про допомогу Німеччини Україні та санкційні кроки уряду проти Росії думають пересічні німці? Як у Польщі забезпечують базові потреби новоприбулих українців. Ексклюзивне інтерв’ю з постійним представником України при ООН Сергієм Кислицею.

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