Студія Вашингтон. Як на останні дії Росії реагують у Вашингтоні
Сьогодні в Студії Вашингтон. Російські війська не просуваються та мають проблеми із забезпеченням – заявили у Пентагоні. Президент Байден знову попередив, що Кремль може використати хімічну та біологічну зброю у війні проти України. Він також підтвердив попередню інформацію про те, що Росія застосувала гіперзвукову зброю.
Випуски
-
березень 21, 2022
Студія Вашингтон. Чого чекати від Білорусі? Оцінки експертів
-
березень 18, 2022
Студія Вашингтон.Спільнота геймерів і розробників допомогають Україні
-
березень 17, 2022
Студія Вашингтон. Чи будуть США приймати біженців з України до себе?
-
березень 16, 2022
Студія Вашингтон. Як у Конгресі США відреагували на промову Зеленського
-
березень 15, 2022
Студія Вашингтон. Візит Джо Байдена до Брюсселя – деталі поїздки
-
березень 15, 2022
Студія Вашингтон. Головне про реакцію Заходу на нові атаки Росії