Студія Вашингтон. Як на останні дії Росії реагують у Вашингтоні

Сьогодні в Студії Вашингтон. Російські війська не просуваються та мають проблеми із забезпеченням – заявили у Пентагоні. Президент Байден знову попередив, що Кремль може використати хімічну та біологічну зброю у війні проти України. Він також підтвердив попередню інформацію про те, що Росія застосувала гіперзвукову зброю.