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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як на останні дії Росії реагують у Вашингтоні

Студія Вашингтон. Як на останні дії Росії реагують у Вашингтоні
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Студія Вашингтон. Як на останні дії Росії реагують у Вашингтоні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Російські війська не просуваються та мають проблеми із забезпеченням – заявили у Пентагоні. Президент Байден знову попередив, що Кремль може використати хімічну та біологічну зброю у війні проти України. Він також підтвердив попередню інформацію про те, що Росія застосувала гіперзвукову зброю.

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