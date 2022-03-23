Студія Вашингтон. Байден у Брюсселі - чого чекати від саміту НАТО

Сьогодні у Студії Вашингтон. У Брюсселі президент США обговорить із західними союзниками наступний етап військової, економічної та гуманітарної допоги України. Учасники саміту також погодять наступні кроки посилення санкційного тиску на агресора. Посолка США у справах глобального кримінального правосуддя заявила, що США продовжать фіксувати всі повідомлення про воєнні злочини в Україні.