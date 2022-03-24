Час-Тайм. Джо Байден – про допомогу Україні. Результати саміту НАТО

В ефірі Час-Тайм. Заяви президента США Джо Байдена у Брюсселі – головне. Підсумки саміту НАТО: результати, позиції сторін, досягнуті домовленості. Чи приєднається Європа до заходів США проти російської нафти - оцінки експертів. США запровадили нові санкції проти Росії. Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію щодо гуманітарних наслідків військової агресії проти України. Як у Нью-Йорку збирають гуманітарну допомогу для України. Обстріл Виноградаря: історії місцевих, яких безпосередньо заторкнула трагедія. Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко