Час-Тайм. Джо Байден – про допомогу Україні. Результати саміту НАТО
В ефірі Час-Тайм. Заяви президента США Джо Байдена у Брюсселі – головне. Підсумки саміту НАТО: результати, позиції сторін, досягнуті домовленості. Чи приєднається Європа до заходів США проти російської нафти - оцінки експертів. США запровадили нові санкції проти Росії. Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію щодо гуманітарних наслідків військової агресії проти України. Як у Нью-Йорку збирають гуманітарну допомогу для України. Обстріл Виноградаря: історії місцевих, яких безпосередньо заторкнула трагедія. Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко
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березень 23, 2022
Час-Тайм. США звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів
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березень 22, 2022
Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону
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березень 21, 2022
Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій
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березень 18, 2022
Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії
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березень 17, 2022
Час-Тайм. Детально про допомогу США Україні. Заяви, інтерв’ю
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березень 16, 2022
Час-Тайм. Нова допомога США Україні. Промова Зеленського у Конгресі