Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Які конкретні рішення були прийняті на саміті НАТО?

Студія Вашингтон. Які конкретні рішення були прийняті на саміті НАТО?
Embed
Студія Вашингтон. Які конкретні рішення були прийняті на саміті НАТО?

No media source currently available

0:00 0:04:57 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. США готові прийняти до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни. Також США виділять додатковий мільярд на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідні з нею країни, про що анонсував президент Байден під час прес-конференції у Брюсселі. У Брюсселі країни-члени НАТО обговорити подальші кроки військової, економічної та гуманітарної допомоги України.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG