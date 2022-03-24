Студія Вашингтон. Які конкретні рішення були прийняті на саміті НАТО?
Сьогодні в Студії Вашингтон. США готові прийняти до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни. Також США виділять додатковий мільярд на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідні з нею країни, про що анонсував президент Байден під час прес-конференції у Брюсселі. У Брюсселі країни-члени НАТО обговорити подальші кроки військової, економічної та гуманітарної допомоги України.
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