Студія Вашингтон. Які конкретні рішення були прийняті на саміті НАТО?

Сьогодні в Студії Вашингтон. США готові прийняти до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни. Також США виділять додатковий мільярд на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідні з нею країни, про що анонсував президент Байден під час прес-конференції у Брюсселі. У Брюсселі країни-члени НАТО обговорити подальші кроки військової, економічної та гуманітарної допомоги України.