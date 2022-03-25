США пропонують винагороду до $10 млн за інформацію про офіцерів ФСБ, підозрюваних у кіберзлочинах

Державний департамент США оголосив нагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволить ідентифікувати чи виявити місцерозташування службовців Федеральної служби безпеки Росії Павла Акулова, Михайла Гаврилова та Марата Тюкова. Цих осіб у США звинувачують у тому, що вони разом із співучасниками здійснили напади більше ніж на 500 американських та іноземних компаній в сфері енергетики. Лише одна з фаз діяльності обвинувачених включала установку 17 000 одиниць зловмисних програм на обладнання.

Ці офіцери ФСБ, йдеться в інформації Держдепу, проводили кібернапади на програмне забезпечення та техніку, що контролює устаткування електростанцій а також системи збереження даних. "Доступ до таких систем надав би російському уряду спроможність, серед іншого, зривати та шкодити таким комп'ютерним системам у певну дату в майбутньому", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Вперше програма урядових винагород щодо можливої шкоди критичній інфраструктурі, стосується службовців іноземного уряду, зауважили у відомстві.

Окремо Держдеп оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Євгена Гладких, якого у США звинувачують у хакерських нападах.

Так, йдеться в повідомленні, з травня по вересень 2017 року, Гладких в якості співробітника дослідницької організації, що підпорядковується російському Міністерству оборони, разом із співучасниками, встановили зловмисне програмне забезпечення, щоб зашкодити системі безпеки на нафтопереробній фабриці в третій країні. Згодом, йдеться у звинуваченнях, ці особи намагались таким же чином зашкодити роботі заводів в США, але безуспішно.

Велика Британія також заявила сьогодні, що саме ФСБ стоїть за масштабними кібернападами на критичну інфраструктуру. Британія також запровадила санкції проти дослідницької організації, в якій працював Гладких, за напади на безпекову систему нафтопереробного заводу в Саудівській Аравії.