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США пропонують винагороду до $10 млн за інформацію про офіцерів ФСБ, підозрюваних у кіберзлочинах
Державний департамент США оголосив нагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволить ідентифікувати чи виявити місцерозташування службовців Федеральної служби безпеки Росії Павла Акулова, Михайла Гаврилова та Марата Тюкова. Цих осіб у США звинувачують у тому, що вони разом із співучасниками здійснили напади більше ніж на 500 американських та іноземних компаній в сфері енергетики. Лише одна з фаз діяльності обвинувачених включала установку 17 000 одиниць зловмисних програм на обладнання.
Ці офіцери ФСБ, йдеться в інформації Держдепу, проводили кібернапади на програмне забезпечення та техніку, що контролює устаткування електростанцій а також системи збереження даних. "Доступ до таких систем надав би російському уряду спроможність, серед іншого, зривати та шкодити таким комп'ютерним системам у певну дату в майбутньому", - йдеться в повідомленні Держдепу.
Вперше програма урядових винагород щодо можливої шкоди критичній інфраструктурі, стосується службовців іноземного уряду, зауважили у відомстві.
Окремо Держдеп оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Євгена Гладких, якого у США звинувачують у хакерських нападах.
Так, йдеться в повідомленні, з травня по вересень 2017 року, Гладких в якості співробітника дослідницької організації, що підпорядковується російському Міністерству оборони, разом із співучасниками, встановили зловмисне програмне забезпечення, щоб зашкодити системі безпеки на нафтопереробній фабриці в третій країні. Згодом, йдеться у звинуваченнях, ці особи намагались таким же чином зашкодити роботі заводів в США, але безуспішно.
Велика Британія також заявила сьогодні, що саме ФСБ стоїть за масштабними кібернападами на критичну інфраструктуру. Британія також запровадила санкції проти дослідницької організації, в якій працював Гладких, за напади на безпекову систему нафтопереробного заводу в Саудівській Аравії.
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Президент США Джо Байден: "Ми діємо разом, аби зменшити залежність Європи від російської енергії". Відео
Більшість американців негативно оцінюють роботу Байдена щодо економіки - опитування
7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері. На це вказує опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
Серед республіканців негативно роботу Байдена щодо економіки оцінюють 96%, серед демократів - 36%.
"Його [Байдена] сподівання на довготривале економічне відродження зникли - американцям доводиться мати справу з підвищенням цін на продовольство та енергію. А обіцянка вивільнити країну з-під впливу пандемії зірвана невизначеністю, яку принесла війна у Європі", - пишуть у AP.
Як повідомляється, учасники опитування також схильні говорити, що політика Байдена радше шкодить (48%) економіці, ніж допомагає їй (24%).
Стан економіки США, рекордна за десятки років інфляція часто стає темою критики Байдена з боку опонентів.
"Джен Псакі (речниця Білого дому - прим. ГА) говорила "ми фактично зруйнували економіку Росії". Що ж таким чином вже 2 економіки зруйновано адміністрацією Байдена.... Наша та їхня. Може варто нарешті нашій допомогти", - твітував раніше Дональд Трамп Молодший, син екс-президента США.
Між тим у Демократичній партії США вказують на успіхи адміністрації.
"Економіка Байдена створила мільйони добре оплачуваних робочих місць, підняла заробітну платню для звичайних американців та скоротила дефіцит на понад 350 мільярдів доларів", - твітував раніше конгресмен-демократ Хакім Джеффріс.
Сам президент США днями також високо оцінив роботу своєї команди.
"Наша економічна стратегія вже дала результат - і продовжує його давати", - твітував Джо Байден.
У статті використано матеріали AP, The Hill.
Байден у Польщі: "Я вважаю Путіна воєнним злочинцем. Думаю, він відповідає і юридичному визначенню".
Президент США Джо Байден у суботу зустрінеться з біженцями з України у Польщі та виголосить "важливе звернення". Про це у п'ятницю повідомив радник США з націоналньої безпеки Джейк Салліван, повідомляють ЗМІ.
У п'ятницю під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками допомоговових організацій щодо гуманітарних зусиль спрямованих на допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги постраждалим від війни.
У своїх коментарях Байден заявив, що вважає президента Росії воєнним злочинцем. "Думаю він відповідає і юридичному визначення цього", - додав Байден.
Байден наголосив на важливості роботи гуманітарних організацій.
"Я тут у Польщі, щоб на власні очі побачити гуманітарну кризу", - сказав Байден, відзначивши, що йому "зі зрозумілих причин, не дозволяють перетнути кордон", щоб безпосередньо побачити, що відбувається в Україні.
"Ми допомагаємо мільйонам людей і ми повинні посилювати цю допомогу, тісно її координувати з урядом України", - сказав Байден.
"Думаю навіть ви поляки, а ви добре знаєте Україну, здивовані скільки сміливості, вправності, твердості показують українці, - сказав Байден. - Коли бачиш 30-річну жінку перед танком із рушницею, згадується [події на] площа Тяньаньмень. Це Тяньаньмень у квадраті", - сказав президент США.
Раніше у Кремлі назвали неприйнятними слова Байдена, що Путін є воєнним злочинцем та заявили, що у результаті військових дій Вашингтона загинули сотні тисяч людей.
У середу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на основі наявних у них даних, уряд США вважає, що члени сил Росії скоїли в Україні воєнні злочини.
"Ми віддані тому, щоб добиватись відповідальності, використовуючи кожен доступний інструмент, включно з судовим переслідуванням", - відзначив Блінкен у заяві.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні США заявили про готовність прийняти до 100 000 біженців з України.
Як повідомляють ЗМІ, США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.
США також виділять додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах.
Китай - важлива країна для мирного процесу між РФ та Україною, вважають на Заході
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в телефонній розмові в п'ятницю закликав китайського президента Сі Цзіньпіна звернутись до Путіна, щоб той припинив війну в Україні, повідомляють британські ЗМІ. Сі Цзіньпін, в свою чергу, вказав Джонсону, що Китай відіграє "конструктивну роль" у мирному процесі в Україні, пише CNN з посиланням на китайське джерело Xinhua.
Питання позиції Китаю обговорювалось на саміті НАТО в четвер. Президент США Джо Байден заявив під час прес-конференції в НАТО, що в телефонній розмові з Сі Цзіньпіном минулого тижня вказав китайському лідеру "на кількість американських та іноземних корпорацій, які полишили Росію в результаті цієї варварської поведінки". Він додав, що Китай "розуміє, що його економічне майбутнє більш тісно пов'язане із Заходом, ніж з Росією".
Наразі Китай утримується від відкритого засудження дій Росії і заявив про своє бажання залишитись осторонь від санкцій. "Китай не є стороною кризи, і не хоче, щоб санкції впливали на Китай", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї раніше цього місяця під час розмови з міністром закордонних справ Іспанії.
Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Росія буцімто звернулась до Китаю за новими поставками зброї, радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що США поки не бачили надходжень зброї від Китаю до Росії. Китай почав поставки гуманітарної допомоги Україні.
Європейські лідери вказують на важливість позиції Китаю стосовно війни Росії в Україні. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі в коментарі CNBC в четвер заявив: "Китай - найважливіша країна, вона може відіграти ключову роль в мирному процесі, вони мають багато, багато впливу, тому ми чекаємо".
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сказала в четвер, що санкції проти Росії не будуть такими ефективними, якщо Китай допомагатиме Москві. "Якщо Китай допоможе Росії, санкції не будуть працювати так, як задумано, тому, звичайно, Китай є основним гравцем і ми маємо переконатись, що Китай - на вірному боці історії", - сказала посадовець. Вона додала, що питання позиції Китаю щодо війни Росії в Україні буде обговорюватись під час саміту ЄС-Китай незабаром.
Після того, як Росія почала вторгнення до України, Китай постраждав від значного відпливу грошей, згідно з інформацією Міжнародного інституту фінансів США (IIF). На тепер - негативний вплив настільки ж великий, як і у першу хвилю COVID-19, хоча інші подібні економіки не мають відпливу грошей, зауважує економіст IIF Робін Брукс.
Заклики Китаю до перемовин Росії та України продиктовані тим, що війна має негативний вплив на світові ринки, де Китай відіграє важливу роль, пише Дов Захаєм, віце-президент Інституту міжнародної політики в статті для The Hill. Захаєм припускає, що економічне питання є важливим для Сі Цзіньпіна, бо той намагається отримати пожиттєве президентство на Національних зборах комуністичної партії 20 вересня. Водночас, зауважує аналітик, Сі Цзіньпін, який під час Олімпіади в Пекіні заявляв про тісне партнерство з Росією, не хоче бачити приниження Путіна в Україні, вказує експерт.
Китай та Росія продовжують дестабілізувати безпекову ситуацію, вказують американські військові. "Росія та Китай поширюють дезінформацію, активно сіють розбрат і внутрішні суперечки з наміром зашкодити основам нашої країни, нашій демократії та демократіям у світі", - заявив командувач ВПС Північноамериканського округу ген. США Глен ВанГерк під час слухань в Комітеті з питань збройних сил Сенату США в четвер.
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