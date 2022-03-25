Час-Тайм. Джо Байден в Польщі - головні меседжі і рішення
В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден в Польщі: на кону - не лише захист України, але і майбутнє свободи. Детально про візит президента США Джо Байдена до Європи, головні меседжі і рішення. Любов - не спинити: історії пар, які одружилися у час війни. Білоруси з’їхалися до Філадельфії на акцію підняття прапора з нагоди дня волі. Репортаж з пункту перетину польсько-українського кордону, де людям допомагають, зокрема, й американські волонтери. Як волонтери допомагають тваринам, які страждають від руйнівних наслідків війни. “Обличчя війни”: художниця з Каліфорнії перенесла фото українки Олени Курило на полотно.
Випуски
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березень 24, 2022
Час-Тайм. Джо Байден – про допомогу Україні. Результати саміту НАТО
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березень 23, 2022
Час-Тайм. США звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів
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березень 22, 2022
Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону
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березень 21, 2022
Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій
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березень 18, 2022
Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії
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березень 17, 2022
Час-Тайм. Детально про допомогу США Україні. Заяви, інтерв’ю