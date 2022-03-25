Час-Тайм. Джо Байден в Польщі - головні меседжі і рішення

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден в Польщі: на кону - не лише захист України, але і майбутнє свободи. Детально про візит президента США Джо Байдена до Європи, головні меседжі і рішення. Любов - не спинити: історії пар, які одружилися у час війни. Білоруси з’їхалися до Філадельфії на акцію підняття прапора з нагоди дня волі. Репортаж з пункту перетину польсько-українського кордону, де людям допомагають, зокрема, й американські волонтери. Як волонтери допомагають тваринам, які страждають від руйнівних наслідків війни. “Обличчя війни”: художниця з Каліфорнії перенесла фото українки Олени Курило на полотно.