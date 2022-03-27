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Блінкен: США не ставлять за мету зміну режиму в Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про незмінність офіційної політики Сполучених Штатів Америки і про те, що Вашингтон не дотримується стратегії зміни режиму в Росії чи будь-якій іншій країні.
За словами Блінкена, Байден говорив про те, що Путін не повинен мати владу над сусідніми країнами, зокрема, що в нього немає права на агресію проти України, повідомляє агенство Рейтер.
Блінкен, який перебуває з візитом в Ізраїлі, прокоментував слова президента США Джо Байдена про президента Росії Володимира Путіна, які прозвучали напередодні у Варшаві.
У своєму виступі у Варшаві Байден різко розкритикував за розв’язання війни в Україні, назвавши його диктатором і тираном, а також звинувативши у воєнних злочинах. Він також звернувся безпосередньо до громадян Росії, наголосивши, що США їм не ворог.
Він закликав усі вільні країни залишатися відданими боротьбі за демократію, яка може тривати роками та десятиліттями. Також Байден заявив, що Володимир Путін не може й далі залишатися при владі в Росії.
«Україна ніколи не буде перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободі і можливостях. Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишитися при владі. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить нашу свободу. І нехай Бог береже наші війська».
У Білому домі негайно заявили, що Байден не мав на увазі закликати до усунення Путіна від влади.
«Президент сказав, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії або зміну режиму", - сказав неназваний представник Білого дому, повідомляє CNN.
В матеріалі використані джерела CNN
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- Голос Америки
США виділять 100 млн. доларів на українську поліцію та прикордонників
США планують надати додаткових 100 мільйонів доларів допомоги для сфери цивільної безпеки в Україні. Про це повідомили на офіційному сайті Держдепартаменту в суботу, 26-го березня.
Кошти мають піти на посилення спроможностей МВС України. Зокрема, йдеться про “забезпечення охорони кордонів, підтримання правоохоронних функцій та захист критично важливої державної інфраструктури перед обличчям навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу Путіна”.
Збільшене фінансування має також забезпечити Держприкордонну службу України та Нацполіцію засобами індивідуального захисту, польовим і тактичним спорядженням, медичним обладнанням, бронетехнікою та засобами зв’язку.
“Із життєво важливою допомогою від уряду США українські правоохоронці відіграють ключову роль у порятунку жертв жорстокого нападу російського уряду. Вони супроводжують колони із вимиушиними переселенцями. Правоохоронці також гарантують безпеку цивільних районів, понівечених безжальним бомбардуванням”, - йдеться на сайті Державного департаменту.
“США продовжують стояти разом із іншими державами, які підтримують народ та уряд України”, - наголошують у відомстві і закликають Путіна припинити насильство і обрати шлях миру та дипломатії.
“Ми продовжуємо вимагати відповідальності за воєнні злочинах та інші звірства, використовуючи усі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування”, - підкреслили у Держдепі.
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- Голос Америки
Візит Байдена до Польщі та історична промова у Варшаві, - реакція експертів
“Байден — “Не бійтеся”. Саме так. Це послання для всіх лідерів НАТО” - так у Твіттері прокоментував промову президента США у Варшаві американський дипломат, посол США в РФ 2011–2014 рр., Майкл Макфол, і додав - “Під лідерами НАТО я також маю на увазі і США”.
Загалом, за словами Макфола, це була “історична промова президента Сполучених Штатів Америки. Він чітко окреслив, що саме стоїть на кону в боротьбі між диктатурою та демократією в Україні та її наслідки для всього вільного світу”.
Натомість, за словами представниці Transparency International в Україні Олени Трегуб, держави НАТО та зокрема США, надають недостатньо оборонного озброєння Україні.
“Під час візиту президента США натовп у Варшаві скандував: “Зброя для України!” Чи розуміють громадяни інших держав НАТО, наприклад США, що ми не отримуємо належної допомоги в галузі безпеки, незважаючи на виділені кошти?”, - написала усвоєму твіттері генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Transparency International.
Своєю чергою, старший радник з політичних питань Гельсінської комісії Конгресу США, Пол Массаро, вважає що тиск на РФ продовжиться за рахунок санкцій.
“Виступ Байдена є найкращим свідченням того, що історичні санкції проти Росії будуть діяти, доки Путін залишається при владі”, - написав Массаро у Твіттері.
Массаро також порівняв заяву Байдена про те, що Путін не може надалі залишатись при владі, із іншим історичним висловом, який належав 40-му президент США, республіканцю, Рональду Рейгану, - “Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі”— це те саме, що “Пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну” але від Байдена”.
Загалом, більшість оглядачів вважають історичними візит Байдена до Варшави та промову перед польським та українським народами. Про це, зокрема написав ветеран війни в Іраку та офіцер армії США, Олександр Віндман.
“Це була історична промова для президента Сполучених Штатів Америки. Як і Берлінська промова Кеннеді, саме ця промова Байдена запам’ятається усім. Байден запевнив, що США будуть захищати своїх союзників і демократію. Я пишаюся своїм президентом і його потужним лідерством під час кульмінаційної битви за демократію,” - написав Віндман на своїй сторінці у Твіттері.
Раніше, після зустрічі Президента США Джозефа Байдена із українськими біженцями у Варшаві, в суботу, 26 березня, відповідаючи на запитання журналістів про дії Путіна в Україні, американський лідер зявив - “Він м’ясник”.
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- Голос Америки
Путін "не може залишатися при владі", - деталі промови президента Байдена у Варшаві
Виступаючи на сходах Королівського палацу у Варшаві із заключною промовою свого візиту до Польщі у суботу, 26 березня, президент США Джон Байден поставив боротьбу українців із російською загрозою у широкий історичний контекст боротьби за свободу та демократію проти диктаторів, яка не завершилася із закінченням Холодної війни.
«За останні 30 років сили автократії відродилися по всьому світу. Їх ознаки – зневага до верховенства права, зневага до демократичної свободи, зневага до самої правди. Сьогодні Росія задушила демократію і намагається зробити це в інших місцях, не лише на своїй Батьківщині. Під фальшивими заявами про етнічну солідарність вона оголосило недійсними сусідні народи. Путін має нахабність сказати, що він денацифікує Україну. Це занадто. Це просто цинічно», - сказав Байден.
Він відкинув пояснення Кремля, що вони відчували загрозу з боку НАТО, та підкреслив, що Москва планувала напад на Україну у будь-якому разі, незалежно від результатів переговорів.
«Напередодні нинішньої кризи Сполучені Штати і НАТО працювали місяцями, щоб залучити Росію, щоб запобігти війні. Я розмовляв з ним (Путіним – Г.А.) багато разів по телефону. Знову і знову. Ми пропонували справжню дипломатію та конкретні пропозиції щодо зміцнення європейської безпеки, підвищення прозорості, зміцнення довіри з усіх сторін. Кожну з пропозицій Путін і Росія зустрічали незацікавлено в будь-яких переговорах, брехнею та ультиматумами. Росія від початку була налаштована на насильство».
Дії Путіна становлять загрозу усьому післявоєнному порядку в світі, наголосив Байден, що й стало підставою швидкої та скоординованої відповіді Заходу. Він навів кілька прикладів санкційного тиску на Росію, мета яких висушити джерела фінансування війни, та окреслив ефект, які вони мали на російську економіку.
“В результаті цих безпрецедентних санкцій рубль майже відразу перетворився на щебінь. Це правда. Один долар коштує близько 200 рублів. Російська економіка - на шляху до скорочення вдвічі в найближчі роки. До цього вторгнення економіка займала 11 місце за величиною в світі. Незабаром вона навіть не буде входити в число 20 найкращих у світі».
Також Байден окреслив допомогу Україні, яка почала надходити ще до початку російського вторгнення, але підкреслив, що США та союзники по НАТО захищатимуть країни-члени альянсу.
“Навіть не думайте про те, щоб зайти на жоден дюйм території НАТО. Ми маємо священний обов’язок, відповідно до статті п’ятої, захищати кожен дюйм території НАТО з повною силою нашої колективної потужності», - сказав Байден, виступаючи у Варшаві.
Президент США розповів про свою зустріч із українськими біженцями на стадіоні у Варшаві, про емоції, які викликало в нього спілкування з матерями та дітьми-біженцями з України, що переживають за долю своїх батьків, братів та сестер, які захищають Україну. Байден висловив щире захоплення щедрістю та співчуттям до українців польського народу, який прийняв у себе більше половини з понад трьох з половиною мільйонів українських біженців.
“Допомога цим біженцям – це не те, що Польща чи будь-яка країна повинні робити наодинці. Усі світові демократії несуть відповідальність, усі вони. Народ України може розраховувати на те, що Сполучені Штати виконають цю відповідальність. Два дні тому я оголосив, що ми приймемо 100 тисяч українських біженців», - сказав Бадйден. Напередодні президент США також оголосив про надання додаткової гуманітарної допомоги на суму в мільярд доларів.
Втім, допомога харчуванням, ліками та продуктами першої необхідностіне доходить не до всіх українських міст, які її найбільш потребують, наголосив Байден.
“Не в Маріуполь, тому що російські сили блокують постачання допомоги. Ми не припинимо наших зусиль, щоб доставити гуманітарну допомогу всюди, де це необхідно в Україні».
Наприкінці промови президент США звернувся напряму до російського народу, проводячи чіткі паралелі між діями фашистської Німеччини та путінської Росії.
“Незалежно від досвіду вашого покоління, чи ви пережили блокаду Ленінграда чи чули про це від своїх батьків чи дідусів чи бабусь - вокзали, переповнені переляканими родинами, які тікають із дому, ночі у підвалах, ранки, перебираючи уламки вашого будинку. Це не спогади про минуле, вже ні. Це саме те, що російська армія зараз робить в Україні».
Агресія Путіна, відрізала вас від усього світу, сказав Байден, звертаючись до російського народу, і закликав його припинити цю війну.
«Ця війна не гідна вас, російський народ, який може і повинен закінчити цю війну. Американський народ підтримує вас і хоробрий народ України, який хоче миру».
Він закликав усі вільні країни залишатися відданими боротьбі за демократію, яка може тривати роками та десятиліттями. Також Байден заявив, що Володимир Путін не може й далі залишатися при владі в Росії.
«Україна ніколи не буде перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободі і можливостях. Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишитися при владі. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить нашу свободу. І нехай Бог береже наші війська».
У Білому домі негайно заявили, що Байден не мав на увазі закликати до усунення Путіна від влади.
«Президент сказав, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії або зміну режиму", - сказав неназваний представник Білого дому, повідомляє CNN.
"Для нас справа не в зміні режиму. Російський народ повинен вирішити, ким вони хочуть очолити", - заявляв раніше держсекретар США Ентоні Блінкен.
Прес-секретар Кремля відповів, що питання о перебуванні Володимира Путіна при владі вирішувати не Байдену, а народу Російської федерації, повідомляє РБК.
Відповідь Кремля: "Це не має вирішувати пан Байден, - сказав речник Кремля Дмитро Пєсков. - Це має бути лише вибір народу Російської Федерації".
Виступ Байдена став заключним елементом поїздки до Польщі, під час якої він, зокрема, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, міністрами закордонних справ та оборони України, та українськими біженцями у Варшаві.
Перед тим президент США взяв участь у низці надзвичайних самітів в Брюсселі із партнерами по НАТО, під час яких обговорювалася подальша стратегія щодо припинення війни, розв’язаної Росією проти України, допомоги Україні та притягненні Росії до відповідальності.
У суботу, 26 березня, президент США Джо Байджен вилітає із варшавського аеропорту імені Фредерика Шопена у Варшаві.
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- Голос Америки
Байден про Путіна:“Він - м’ясник”
Президент США Джозеф Байден зустрівся із українськими біженцями на території Національного стадіону імені польського футболіста і тренера Казімежа Гурського "PGE Narodowy" у Варшаві, в суботу, 26 березня. Американського лідера супроводжували прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та мер польської столиці, Рафал Тшасковський.
“Він м’ясник. Ось, що я про це думаю”, - заявив американський лідер, коментуючи журналістам дії Путіна в Україні, повідомляє Білий Дім.
Натомість в Кремлі відповіли, що такі особисті образи президента Байдена на адресу очільника російської держави Путіна “звужують вікно можливостей для налагодження відносин між Москвою та Вашингтоном”.
"Все ж таки, державний лідер повинен зберігати тверезість", - прокоментував прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков російському виданню ТАСС. "І, авжеж, подібні особисті образи щоразу звужують вікно можливостей для наших двосторонніх відносин при нинішній адміністрації (США). Треба це усвідомлювати", - підкреслив Пєсков.
Після зустріч із українськими сім’ями, які були вимушені покинути батьківщину через російську війну, Байден також сказав журналістам, що його “дивує глибина і сила людського духу”.
“Майже кожен із цих дітей сказав, щось на кшталт – помоліться за мого батька чи мого діда, чи мого брата, – вони залишились воювати. Я пам’ятаю, як це, коли у тебе є хтось у зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і думаєш, чи подзвонять тобі сьогодні…це дивовижні люди”, - наголосив президент США.
Натомість українці, які стали вимушеними біженцями, повторюють заклики “Зупинити війну”, “Нам потрібен мир” та “Закрити небо над Україною”. Зокрема, про це в коментарі Голосу Америки сказала Софія Азовцева. Українка була вимушена тікати від російської агресії на Донбасі у 2014му, а нині знову вимушено покинула Київ і перебуває у Варшаві.
Відоповідаючи на запитання, що вона хотіла би сказати президенту Байдену та світовим лідерам про чинну російську агресю, Азовцева сказала, що світові лідери мають дослуховуватись до заяв президента України Володимира Зеленського. “Мені подобається нинішня комунікація мого президента. Я думаю, що він говорить дуже важливі речі, і, можливо, пан президент Байден візьме це до уваги, я сподіваюсь на це”, - сказала вона.
Українські біженці також висловили вдячність звичайним громадянам Польщі та місцевій владі за ту підтримку, яку вони сьогодні надають.
“Ми дуже вдячні польському уряду, польському народу, простим людям. Ця рука допомоги, яку вони простягли нам в цій ситуації, - це неймовірно, просто неймовірно”, - ділиться із Голосом Америки Галина Синюк, вимушена біженка з Києва.
Як раніше повідомляв Білий дім, президент США Джо Байден в рамках свого візиту також обговорив допомогу та послуги, які Варшава та загалом Польща надають українцям, які вимушені тікати від війни Путіна. Окрім того, американський лідер зустрівся із неурядовими постачальниками гуманітарної допомоги, зокрема із організацією "World Central Kitchen".
Раніше цієї суботи під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою, Байден заявив, - "5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок".
Оновлено матеріалом агентства "ТАСС"
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