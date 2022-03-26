Байден про Путіна:“Він - м’ясник”

Президент США Джозеф Байден зустрівся із українськими біженцями на території Національного стадіону імені польського футболіста і тренера Казімежа Гурського "PGE Narodowy" у Варшаві, в суботу, 26 березня. Американського лідера супроводжували прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та мер польської столиці, Рафал Тшасковський.

“Він м’ясник. Ось, що я про це думаю”, - заявив американський лідер, коментуючи журналістам дії Путіна в Україні, повідомляє Білий Дім.

Після зустріч із українськими сім’ями, які були вимушені покинути батьківщину через російську війну, Байден сказав журналістам, що його “дивує глибина і сила людського духу”.

“Майже кожен із цих дітей сказав, щось на кшталт – помоліться за мого батька чи мого діда, чи мого брата, – вони залишились воювати. Я пам’ятаю, як це, коли у тебе є хтось у зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і думаєш, чи подзвонять тобі сьогодні…це дивовижні люди”, - наголосив президент США.

Натомість українці, які стали вимушеними біженцями, повторюють заклики “Зупинити війну”, “Нам потрібен мир” та “Закрити небо над Україною”. Зокрема, про це в коментарі Голосу Америки сказала Софія Азовцева. Українка була вимушена тікати від російської агресії на Донбасі у 2014му, а нині знову вимушено покинула Київ і перебуває у Варшаві.

Відоповідаючи на запитання, що вона хотіла би сказати президенту Байдену та світовим лідерам про чинну російську агресю, Азовцева сказала, що світові лідери мають дослуховуватись до заяв президента України Володимира Зеленського. “Мені подобається нинішня комунікація мого президента. Я думаю, що він говорить дуже важливі речі, і, можливо, пан президент Байден візьме це до уваги, я сподіваюсь на це”, - сказала вона.

Українські біженці також висловили вдячність звичайним громадянам Польщі та місцевій владі за ту підтримку, яку вони сьогодні надають.

“Ми дуже вдячні польському уряду, польському народу, простим людям. Ця рука допомоги, яку вони простягли нам в цій ситуації, - це неймовірно, просто неймовірно”, - ділиться із Голосом Америки Галина Синюк, вимушена біженка з Києва.

Як раніше повідомляв Білий дім, президент США Джо Байден в рамках свого візиту також обговорив допомогу та послуги, які Варшава та загалом Польща надають українцям, які вимушені тікати від війни Путіна. Окрім того, американський лідер зустрівся із неурядовими постачальниками гуманітарної допомоги, зокрема із організацією "World Central Kitchen".

Раніше цієї суботи під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою, Байден заявив, - "5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок".

Дивіться також: Президент США Джо Байден: "Я тут у Польщі, щоб на власні очі побачити гуманітарну кризу". Відео