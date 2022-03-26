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Байден про Путіна:“Він - м’ясник”
Президент США Джозеф Байден зустрівся із українськими біженцями на території Національного стадіону імені польського футболіста і тренера Казімежа Гурського "PGE Narodowy" у Варшаві, в суботу, 26 березня. Американського лідера супроводжували прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та мер польської столиці, Рафал Тшасковський.
“Він м’ясник. Ось, що я про це думаю”, - заявив американський лідер, коментуючи журналістам дії Путіна в Україні, повідомляє Білий Дім.
Після зустріч із українськими сім’ями, які були вимушені покинути батьківщину через російську війну, Байден сказав журналістам, що його “дивує глибина і сила людського духу”.
“Майже кожен із цих дітей сказав, щось на кшталт – помоліться за мого батька чи мого діда, чи мого брата, – вони залишились воювати. Я пам’ятаю, як це, коли у тебе є хтось у зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і думаєш, чи подзвонять тобі сьогодні…це дивовижні люди”, - наголосив президент США.
Натомість українці, які стали вимушеними біженцями, повторюють заклики “Зупинити війну”, “Нам потрібен мир” та “Закрити небо над Україною”. Зокрема, про це в коментарі Голосу Америки сказала Софія Азовцева. Українка була вимушена тікати від російської агресії на Донбасі у 2014му, а нині знову вимушено покинула Київ і перебуває у Варшаві.
Відоповідаючи на запитання, що вона хотіла би сказати президенту Байдену та світовим лідерам про чинну російську агресю, Азовцева сказала, що світові лідери мають дослуховуватись до заяв президента України Володимира Зеленського. “Мені подобається нинішня комунікація мого президента. Я думаю, що він говорить дуже важливі речі, і, можливо, пан президент Байден візьме це до уваги, я сподіваюсь на це”, - сказала вона.
Українські біженці також висловили вдячність звичайним громадянам Польщі та місцевій владі за ту підтримку, яку вони сьогодні надають.
“Ми дуже вдячні польському уряду, польському народу, простим людям. Ця рука допомоги, яку вони простягли нам в цій ситуації, - це неймовірно, просто неймовірно”, - ділиться із Голосом Америки Галина Синюк, вимушена біженка з Києва.
Як раніше повідомляв Білий дім, президент США Джо Байден в рамках свого візиту також обговорив допомогу та послуги, які Варшава та загалом Польща надають українцям, які вимушені тікати від війни Путіна. Окрім того, американський лідер зустрівся із неурядовими постачальниками гуманітарної допомоги, зокрема із організацією "World Central Kitchen".
Раніше цієї суботи під час зустрічі із президентом Польщі Анджеєм Дудою, Байден заявив, - "5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок".
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- Голос Америки
Допомога Україні, притягнення Путіна до відповідальності, санкції – про що говорив Байден з українськими міністрами
За повідомленням Білого дому, Президент США поінформував міністрів закордонних справ та оборони України про поточні дії США щодо притягнення президента Путіна до відповідальності за жорстоку агресію Росії проти України. Ці кроки відбуваються у координації з союзниками та партнерами, у тому числі за допомогою нових санкцій, оголошених президентом у Брюсселі 24 березня - наголошує Білий дім.
Ця розмова, в якій взяли участь американські та українські керівники зовнішньополітичних відомств, Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба, міністри оборони, Ллойд Остін та Олексій Резніков, та інші високопосадовці, стала першою зустріччю американського президента у Варшаві в суботу, 26 березня.
Також президент США розповів українським міністрам про зусилля США згуртувати світ на підтримку боротьби України з російською агресією та про значну військову та гуманітарну допомогу, яку США надають Україні. Сторони обговорили подальші зусилля із допомоги Україні із захисту своєї території проти російської агресії, що триває вже другий місяць - повідомляє Білий дім.
Міністр оборони України Олексій Резніков написав у Твіттері, що він відчуває обережний оптимізм після цієї зустрічі, під час якої вони обговорили нагальні потреби української армії, додавши, що триває «спільна боротьба зі спільним ворогом».
«Жодна інша країна не надала Україні більше підтримки, ніж Сполучені Штати. І це важливо. Саме українська витривалість і західна зброя, переважно американська, є рецептом успіху на полі бою», - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, спілкуючись із журналістами після закінчення зустрічі.
За повідомленням інформаційного агентства Рейтерс, Кулеба розповів, що вони отримали додаткові обіцянки від США щодо подальшої співпраці в оборонній сфері та подальші санкцій проти Росії у координації із європейськими партнерами.
«Ми бачимо велику готовність і бачимо, що Сполучені Штати прагнуть до подальших санкцій. Та є деякі європейські країни, яких потрібно переконати», - сказав Кулеба.
За його словами, вони домовилися із Державним секретарем США Ентоні Блінкеном про подальшу роботу із європейськими країнами у цьому питанні, а також обговорили шляхи закрити лазівки для Росії обходити санкції.
Кулеба розповів журналістам, що українська сторона працює із міжнародними організаціями для пошуку інформації щодо громадян України, які були примусово вивезені в Росію, та забезпечення їхнього повернення в Україну - або безпосередньо через кордон між двома країнами або через треті країни.
Міністр оборони України Олексій Резніков поділився із пресою тим, як захоплена українцями військова техніка РФ допомагає виявляти країни та компанії, які ухиляються від санкцій.
«(Коли) наші захисники та захисниці беруть в полон ворожу силу і ворожу техніку, а потім ми вскриваємо особливо чутливі засоби боротьби проти нас, такі як безпілотники, і знаходимо, що там є деталі не російського виробництва, а інших країн, навіть цивілізованих і провідних, і ми бачимо, які компанії виробляють ті чи інші прилади, елементи, ми починаємо інформувати партнерів і готуємо наступну хвилю санкцій проти тих компаній іноземних, які роблять поставки в Росію, для того, щоб вони теж зрозуміли, що на цьому має бути end of story (поставлено крапку)», - сказав він.
У статті використано матеріали агенства Рейтерс.
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Байден на зустрічі з Дудою: "5 стаття НАТО - це наш священний обов'язок"
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- Голос Америки
Байден взяв участь у зустрічі міністрів оборони та керівників зовнішньополітичних відомств України та США
Завершилася зустріч між американськими та українськими керівниками зовнішньополітичних відомств, Ентоні Блінкеном та Дмитром Кулебою, міністрами оборони, Ллойдом Остіним та Олексієм Резніковим, в якій також взяв участь Президента США Джо Байден.
За повідомленням прес-секретаря Державного департаменту Неда Прайса, учасники зустрічі обговорили «результати позачергового саміту НАТО 24 березня в Брюсселі та непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України перед обличчям все більш жорстокого нападу Російської Федерації на українські міста та цивільне населення». Американська сторона пообіцяла продовжити гуманітарну, безпекову та економічну підтримку України.
Це була перша зупинка у Варшаві американського президента, який перебуває в Польщі з дводенним візитом. У зустрічі також взяли участь радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, посол України в Польщі Андрій Дещиця та інші посадовці з обох сторін. Виходу до преси після зустрічі не було; представники ЗМІ були присутні лише під час початку розмови делегацій, коли Дмитро Кулеба та Джо Байден обмінялися досвідом подорожей на потягах перед переходом до розмови по суті. Після зустрічі президент США Джо Байден відправився до президентського палацу для зустрічі із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
По завершенню зустрічей і перед вильотом у Вашингтон президент США виступить з промовою «про об'єднані зусилля вільного світу з підтримки народу України, притягнення Росії до відповідальності за жорстоку війну та захист майбутнього, яке ґрунтується на демократичних принципах», повідомляє прес-служба Білого дому.
Напередодні під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками організацій, які надають гуманітарну допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги постраждалим від війни та заявив, що вважає президента Росії воєнним злочинцем.
"Думаю він відповідає і юридичному визначення цього", - сказав він.
Матеріал оновлений повідомленням Державного департаменту США.
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