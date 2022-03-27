Посолка США в НАТО: США не проводять політику зміни режиму в Росії. Крапка

Посолка США в НАТО Джуліан Сміт в програмі на каналі CNN «Стан держави» пояснила слова президента Байдена під час його промови у Варшаві, про те, що Путін не повинен залишатися при владі.

«США не проводять політику зміни режиму в Росії. Крапка», - сказала дипломатка. Вона додала, що заява президента була “принциповою людською реакцією» на історії, які він почув від біженців з України, з якими він зустрівся напередодні.

«Президент провів день, зустрічаючись з українськими біженцями. Він прибув до Національного стадіону у Варшаві і зустрівся буквально з сотнями біженців. Він почув їх героїчні історії, як вони втікали з України від брутальної агресії Росії. В той момент, я думаю, це була принципова людська реакція на історії, які він почув раніше того дня», - сказала вона.

«Ми не проводимо політику зміни режиму. Але я думаю вся адміністрація , в тому числі і президент вважають, що ми не можемо дозволити режиму Путіна розв’язувати війну проти Україні та здійснювати ці акти агресії», - додала посолка.

У своєму виступі у Варшаві Байден різко розкритикував за розв’язання війни в Україні, назвавши його диктатором і тираном, а також звинувативши у воєнних злочинах. Він також звернувся безпосередньо до громадян Росії, наголосивши, що США їм не ворог.

Він закликав усі вільні країни залишатися відданими боротьбі за демократію, яка може тривати роками та десятиліттями. Також Байден заявив, що Володимир Путін не може й далі залишатися при владі в Росії.

«Україна ніколи не буде перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободі і можливостях. Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишитися при владі. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить нашу свободу. І нехай Бог береже наші війська».

У Білому домі негайно заявили, що Байден не мав на увазі закликати до усунення Путіна від влади.

В матеріалі використані джерела CNN