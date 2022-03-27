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- Голос Америки
Посолка США в НАТО: США не проводять політику зміни режиму в Росії. Крапка
Посолка США в НАТО Джуліан Сміт в програмі на каналі CNN «Стан держави» пояснила слова президента Байдена під час його промови у Варшаві, про те, що Путін не повинен залишатися при владі.
«США не проводять політику зміни режиму в Росії. Крапка», - сказала дипломатка. Вона додала, що заява президента була “принциповою людською реакцією» на історії, які він почув від біженців з України, з якими він зустрівся напередодні.
«Президент провів день, зустрічаючись з українськими біженцями. Він прибув до Національного стадіону у Варшаві і зустрівся буквально з сотнями біженців. Він почув їх героїчні історії, як вони втікали з України від брутальної агресії Росії. В той момент, я думаю, це була принципова людська реакція на історії, які він почув раніше того дня», - сказала вона.
«Ми не проводимо політику зміни режиму. Але я думаю вся адміністрація , в тому числі і президент вважають, що ми не можемо дозволити режиму Путіна розв’язувати війну проти Україні та здійснювати ці акти агресії», - додала посолка.
У своєму виступі у Варшаві Байден різко розкритикував за розв’язання війни в Україні, назвавши його диктатором і тираном, а також звинувативши у воєнних злочинах. Він також звернувся безпосередньо до громадян Росії, наголосивши, що США їм не ворог.
Він закликав усі вільні країни залишатися відданими боротьбі за демократію, яка може тривати роками та десятиліттями. Також Байден заявив, що Володимир Путін не може й далі залишатися при владі в Росії.
«Україна ніколи не буде перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободі і можливостях. Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишитися при владі. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить нашу свободу. І нехай Бог береже наші війська».
У Білому домі негайно заявили, що Байден не мав на увазі закликати до усунення Путіна від влади.
В матеріалі використані джерела CNN
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- Голос Америки
Великобританія: санкції проти Росії будуть зняті лише після «повного припинення вогню та виведення військ»
Санкції проти Росії – потужний важіль тиску, який має бути усунутий лише після «повного припинення вогню та виведення військ» з України, сказала в інтерв'ю виданню The Telegraph міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс. Вона додала, що Москва повинна пообіцяти, що не вдасться до «подальшої агресії», тому що в противному випадку санкції будуть накладені знову. Захід повинен залишатися жорстким, щоб отримати мир, сказала Трасс.
Міністерка повідомила, що Великобританія вже зібрала групу спеціалістів для переговорів, щоб допомогти Україні, щойно росіяни матимуть серйозний намір домовлятися. Разом з тим вона сказала, що не думає, що зараз вони серйозно ставляться до переговорів. «Саме тому ми повинні посили санкції», - сказала вона.
Наразі США, ЄС та Великобританія запровадили санкції проти понад 1000 російських фізичних та юридичних осіб.
В матеріалі використані джерела The Telegraph
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Блінкен: США не ставлять за мету зміну режиму в Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про незмінність офіційної політики Сполучених Штатів Америки і про те, що Вашингтон не дотримується стратегії зміни режиму в Росії чи будь-якій іншій країні.
За словами Блінкена, Байден говорив про те, що Путін не повинен мати владу над сусідніми країнами, зокрема, що в нього немає права на агресію проти України, повідомляє агенство Рейтер.
Блінкен, який перебуває з візитом в Ізраїлі, прокоментував слова президента США Джо Байдена про президента Росії Володимира Путіна, які прозвучали напередодні у Варшаві.
У своєму виступі у Варшаві Байден різко розкритикував за розв’язання війни в Україні, назвавши його диктатором і тираном, а також звинувативши у воєнних злочинах. Він також звернувся безпосередньо до громадян Росії, наголосивши, що США їм не ворог.
Він закликав усі вільні країни залишатися відданими боротьбі за демократію, яка може тривати роками та десятиліттями. Також Байден заявив, що Володимир Путін не може й далі залишатися при владі в Росії.
«Україна ніколи не буде перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви. У нас буде інше майбутнє, світліше майбутнє, вкорінене в демократії і принципах, надії і світлі, порядності і гідності, свободі і можливостях. Заради Бога, ця людина (Путін) не може залишитися при владі. Нехай Бог благословить вас усіх і нехай Бог захистить нашу свободу. І нехай Бог береже наші війська».
У Білому домі негайно заявили, що Байден не мав на увазі закликати до усунення Путіна від влади.
«Президент сказав, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії або зміну режиму", - сказав неназваний представник Білого дому, повідомляє CNN.
В матеріалі використані джерела CNN
- Голос Америки
США виділять 100 млн. доларів на українську поліцію та прикордонників
США планують надати додаткових 100 мільйонів доларів допомоги для сфери цивільної безпеки в Україні. Про це повідомили на офіційному сайті Держдепартаменту в суботу, 26-го березня.
Кошти мають піти на посилення спроможностей МВС України. Зокрема, йдеться про “забезпечення охорони кордонів, підтримання правоохоронних функцій та захист критично важливої державної інфраструктури перед обличчям навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу Путіна”.
Збільшене фінансування має також забезпечити Держприкордонну службу України та Нацполіцію засобами індивідуального захисту, польовим і тактичним спорядженням, медичним обладнанням, бронетехнікою та засобами зв’язку.
“Із життєво важливою допомогою від уряду США українські правоохоронці відіграють ключову роль у порятунку жертв жорстокого нападу російського уряду. Вони супроводжують колони із вимиушиними переселенцями. Правоохоронці також гарантують безпеку цивільних районів, понівечених безжальним бомбардуванням”, - йдеться на сайті Державного департаменту.
“США продовжують стояти разом із іншими державами, які підтримують народ та уряд України”, - наголошують у відомстві і закликають Путіна припинити насильство і обрати шлях миру та дипломатії.
“Ми продовжуємо вимагати відповідальності за воєнні злочинах та інші звірства, використовуючи усі доступні інструменти, включаючи кримінальне переслідування”, - підкреслили у Держдепі.
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- Голос Америки
Візит Байдена до Польщі та історична промова у Варшаві, - реакція експертів
“Байден — “Не бійтеся”. Саме так. Це послання для всіх лідерів НАТО” - так у Твіттері прокоментував промову президента США у Варшаві американський дипломат, посол США в РФ 2011–2014 рр., Майкл Макфол, і додав - “Під лідерами НАТО я також маю на увазі і США”.
Загалом, за словами Макфола, це була “історична промова президента Сполучених Штатів Америки. Він чітко окреслив, що саме стоїть на кону в боротьбі між диктатурою та демократією в Україні та її наслідки для всього вільного світу”.
Натомість, за словами представниці Transparency International в Україні Олени Трегуб, держави НАТО та зокрема США, надають недостатньо оборонного озброєння Україні.
“Під час візиту президента США натовп у Варшаві скандував: “Зброя для України!” Чи розуміють громадяни інших держав НАТО, наприклад США, що ми не отримуємо належної допомоги в галузі безпеки, незважаючи на виділені кошти?”, - написала усвоєму твіттері генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Transparency International.
Своєю чергою, старший радник з політичних питань Гельсінської комісії Конгресу США, Пол Массаро, вважає що тиск на РФ продовжиться за рахунок санкцій.
“Виступ Байдена є найкращим свідченням того, що історичні санкції проти Росії будуть діяти, доки Путін залишається при владі”, - написав Массаро у Твіттері.
Массаро також порівняв заяву Байдена про те, що Путін не може надалі залишатись при владі, із іншим історичним висловом, який належав 40-му президент США, республіканцю, Рональду Рейгану, - “Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі”— це те саме, що “Пане Горбачов, зруйнуйте цю стіну” але від Байдена”.
Загалом, більшість оглядачів вважають історичними візит Байдена до Варшави та промову перед польським та українським народами. Про це, зокрема написав ветеран війни в Іраку та офіцер армії США, Олександр Віндман.
“Це була історична промова для президента Сполучених Штатів Америки. Як і Берлінська промова Кеннеді, саме ця промова Байдена запам’ятається усім. Байден запевнив, що США будуть захищати своїх союзників і демократію. Я пишаюся своїм президентом і його потужним лідерством під час кульмінаційної битви за демократію,” - написав Віндман на своїй сторінці у Твіттері.
Раніше, після зустрічі Президента США Джозефа Байдена із українськими біженцями у Варшаві, в суботу, 26 березня, відповідаючи на запитання журналістів про дії Путіна в Україні, американський лідер зявив - “Він м’ясник”.
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