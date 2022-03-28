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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як у США відреагували на промову Байдена у Варшаві

Студія Вашингтон. Як у США відреагували на промову Байдена у Варшаві
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Студія Вашингтон. Як у США відреагували на промову Байдена у Варшаві

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Як у США реагують на промову президента Байдена у Варшаві та що кажуть про подальшу допомогу Україні.

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