Час-Тайм. Переговори у Стамбулі – підсумки, реакції в США та Європі

В ефірі Час-Тайм. У Стамбулі відбулись переговори української та російської делегацій. Підсумки зустрічі та реакції в Європі та США. Як українські біженці намагаються потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою. Як футбольний стадіон Арена Львів перетворився на координаційний центр підтримки біженців. «Від нашої школи не залишилося нічого»: розповідь шкільної вчительки, якій вдалося покинути Маріуполь. Чого зараз найбільше потребують лікарні в Україні - інтерв'ю із засновницею медичної громадської організації Ingenious Іванкою Небор.