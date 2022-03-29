Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Переговори у Стамбулі – підсумки, реакції в США та Європі

Час-Тайм. Переговори у Стамбулі – підсумки, реакції в США та Європі
Embed
Час-Тайм. Переговори у Стамбулі – підсумки, реакції в США та Європі

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. У Стамбулі відбулись переговори української та російської делегацій. Підсумки зустрічі та реакції в Європі та США. Як українські біженці намагаються потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою. Як футбольний стадіон Арена Львів перетворився на координаційний центр підтримки біженців. «Від нашої школи не залишилося нічого»: розповідь шкільної вчительки, якій вдалося покинути Маріуполь. Чого зараз найбільше потребують лікарні в Україні - інтерв'ю із засновницею медичної громадської організації Ingenious Іванкою Небор.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG