Час-Тайм. Переговори у Стамбулі – підсумки, реакції в США та Європі
В ефірі Час-Тайм. У Стамбулі відбулись переговори української та російської делегацій. Підсумки зустрічі та реакції в Європі та США. Як українські біженці намагаються потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою. Як футбольний стадіон Арена Львів перетворився на координаційний центр підтримки біженців. «Від нашої школи не залишилося нічого»: розповідь шкільної вчительки, якій вдалося покинути Маріуполь. Чого зараз найбільше потребують лікарні в Україні - інтерв'ю із засновницею медичної громадської організації Ingenious Іванкою Небор.
Випуски
-
березень 29, 2022
Час-Тайм. Що у США кажуть про подальшу допомогу Україні
-
березень 25, 2022
Час-Тайм. Джо Байден в Польщі - головні меседжі і рішення
-
березень 24, 2022
Час-Тайм. Джо Байден – про допомогу Україні. Результати саміту НАТО
-
березень 23, 2022
Час-Тайм. США звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів
-
березень 22, 2022
Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону
-
березень 21, 2022
Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій