Студія Вашингтон. Білий Дім, Держдеп США – про переговори в Стамбулі
Сьогодні в Студії Вашингтон. 34-й день війни та опору України. В Стамбулі відбулись переговори української та російської делегацій. На Заході закликають спостерігати за діями, а не словами Кремля. Більше про підсумки зустрічі делегацій у Стамбулі і те, як на них реагують в Європі та США.
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