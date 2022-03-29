Студія Вашингтон. Білий Дім, Держдеп США – про переговори в Стамбулі

Сьогодні в Студії Вашингтон. 34-й день війни та опору України. В Стамбулі відбулись переговори української та російської делегацій. На Заході закликають спостерігати за діями, а не словами Кремля. Більше про підсумки зустрічі делегацій у Стамбулі і те, як на них реагують в Європі та США.