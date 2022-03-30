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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Джо Байден поговорив Володимиром Зеленським - деталі

Студія Вашингтон. Джо Байден поговорив Володимиром Зеленським - деталі
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Студія Вашингтон. Джо Байден поговорив Володимиром Зеленським - деталі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден переговорив телефоном із українським президентом Володимиром Зеленським – подробиці. Детально про останні дані Пентагону.

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