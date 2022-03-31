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Пентагон: США надсилають Україні "дрони-камікадзе" а також працюють над поставкою С-300
Новий пакет оборонної допомоги США Україні включає так звані "дрони-камікадзе" Switchblades. Про це повідомила Заступниця очільника Пентагону Селест Волландер під час свідчень в Комітеті Палати представників із збройних сил США у середу.
"Ми чітко почули від українців те, що ці системи необхідні, - заявила Волландер. - Ми виділили 100 дронів Switchblades, які мають бути доставлені в нещодавньому пакеті".
"Ми почули українців і серйозно до цього ставимось", - додала посадовиця.
Такі "дрони-камікадзе" обладнані вибухівкою і здатні вражати цілі супротивника. Згідно з повідомленнями, українські Збройні сили захоплювали відповідні дрони, які використовує РФ, пише видання Interesting Engineering. Українські ж військові використовують дрони в основному для спостереження, але поставки Switchblades змінять цю ситуацію, зазначають у виданні. На відміну від російських "дронів-камікадзе", Switchblades обладнаний сенсором і дозволяє більш точно визначати цілі супротивника, йдеться в публікації.
Відповідаючи на питання конгресменів про те, яке обладнання потрібне Україні, щоб відкинути російські війська зі своєї території, генерал Тед Волтерс, командувач Європейського командування США, назвав протиброньову, протитанкову зброю, ракети "земля-повітря".
"Ракети земля-повітря дуже важливі, вони були ефективні в цій кампанї і підозрюю, що вони залишаться ефективними", - додав він.
Під час слухань Волландер також прокоментувала питання поставки Україні систем протиповітряної оборони С-300. Коментар прозвучав у відповідь на питання конгресмена Майка Роджерса щодо того, чому так багато часу займає те, щоб забезпечити потреби Словаччини, яка зголосилась надати системи протиповітряної оборони С-300 за умови, якщо її потреби в обороні буде забезпечено.
"Ми працюємо із Словаччиною, щоб визначити вимоги і потреби для цієї країни", - заявила Волландер.
"Водночас ми працюємо з країнами, які мають старі радянські системи, а також запчастини та різні компоненти цієї системи і готові надіслати це до України. Ми працюємо не лише над вирішенням цієї пропозиції, але і над тим, щоб надати українцям те, чого вони потребують прямо зараз", - додала вона.
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Російська війна в Україні стала провідним питанням виборів в Угорщині
Опитування виборців Угорщини перед парламентськими виборами у неділю 3 квітня показують, що правляча партія Фідес має можливість перемогти на тлі виборчої кампанії, в якій російська війна проти України стала однією з головних тем.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 12 років, засуджує війну, проте він не наважується критикувати президента Росії Путіна і називає своїм досягненням угоди з Москвою про забезпечення Угорщини російським газом.
Віктор Орбан пішов до Путіна, Китаю і Туреччини, і він не є представником європейських цінностей.Петер Маркі-Зай
Уряд Орбана бере участь у санкціях ЄС проти Росії і наголошує, що приймає біженців з України, але в Будапешті заявили, що не пропускатимуть через угорську територію міжнародну військову допомогу для українців.
Український президент Володимир Зеленський під час звернення 24 березня до лідерів країн ЄС виокремив угорського керівника, запитавши: «Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі?»
Зеленський нагадав про меморіал жертвам розстрілів євреїв у Будапешті в часи Другої Світової війни і заявив, що «у Маріуполі - там такі самі люди. Дорослі і діти. І дідусі і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає».
«А ти вагаєшся, запроваджувати санкції чи ні? Вагаєшся, пропускати зброю чи ні? Вагаєшся, торгувати з Росією чи ні? Немає часу вагатися. Час уже вирішувати», - сказав український президент.
Після того угорський міністр закордонних справ і соратник Орбана Петера Сіярто звинуватив Україну у втручанні у вибори в Угорщині.
Лише Фідес може створити мир. Лише ми можемо гарантувати безпеку Угорщини.Віктор Орбан
Лідер виборчого об’єднання угорських опозиційних партій Петер Маркі-Зай звинувачує Орбана в недемократичності, корумпованості і зраді європейських інтересів.
«Віктор Орбан пішов до Путіна, Китаю і Туреччини, і він не є представником європейських цінностей. Це треба змінити. Не лише тому, що ми хочемо бути вірними членами ЄС і НАТО, а тому що 80% угорців проголосували б за те, щоб залишатися у Євросоюзі, тому що для нас європейська інтеграція, демократія і ринкова економіка - це важливі цінності», - заявив Петер Маркі-Зай виборцям.
Віктор Орбан натомість безпідставно звинувачує своїх політичних суперників у тому, що вони, мовляв, хочуть втягнути Угорщину у війну.
«Лише Фідес може створити мир. Лише ми можемо гарантувати безпеку Угорщини. І лише ми можемо захистити угорські родини», - проголосив угорський прем’єр-міністр на зустрічі з виборцями.
Опозиційний лідер на ті твердження відповів, що мир і безпеку Угорщині «може гарантувати лише НАТО».
Опитування компанії Zavecz Research, на яке посилається агентство Reuters, виявило в другій половині березня 39% підтримки для Фідес і 36% для опозиційного об’єднання.
Угорський новинний вебсайт Hvg.hu 30 березня оприлюднив результати опитування, які передбачають 40% підтримки для Фідес і 32% для об’єднання шести опозиційних партій на чолі з Петером Маркі-Заєм.
Але ще приблизно 20% виборців, згідно з тим опитуванням ще не визначилися.
Історії українських підприємців, яким вдалося відновити роботу бізнесу. Відео
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