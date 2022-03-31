Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Байден – про Путіна, російські війська та ціни на пальне

Час-Тайм. Байден – про Путіна, російські війська та ціни на пальне
Embed
Час-Тайм. Байден – про Путіна, російські війська та ціни на пальне

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден оголосив план, мета якого - знизити ціни на пальне і не дозволити Путіну використовувати енергетику як зброю. Детально про значення цього рішення, а також про майбутнє безпекової допомоги Україні від США та союзників, і дані розвідки. Поліцейські з передмістя Філадельфії приєдналися до зусиль з підтримки України. Ірпінь: кадри документаліста, який відвідав місто разом з військовим капеланом. Як українські та міжнародні організації допомагають рятувати тварин в Україні.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG