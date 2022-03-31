Час-Тайм. Байден – про Путіна, російські війська та ціни на пальне

В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден оголосив план, мета якого - знизити ціни на пальне і не дозволити Путіну використовувати енергетику як зброю. Детально про значення цього рішення, а також про майбутнє безпекової допомоги Україні від США та союзників, і дані розвідки. Поліцейські з передмістя Філадельфії приєдналися до зусиль з підтримки України. Ірпінь: кадри документаліста, який відвідав місто разом з військовим капеланом. Як українські та міжнародні організації допомагають рятувати тварин в Україні.