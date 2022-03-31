Студія Вашингтон.Що означає оголошення президента Байдена щодло нафти
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден заявив, що скептичний щодо розмов про відведення російських військ від північних міст України. Сьогодні президент Байден оголосив план, мета якого - знизити ціни на пальне і не дозволити Путіну використовувати енергетику як зброю.
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