Студія Вашингтон. Amnesty International заявили про воєнні злочини РФ

Сьогодні у Студії Вашингтон. Пентагон: Сполучені Штати доправлять до України увесь обсяг найновішого пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Amnesty International має докази використання російськими військами в Україні касетних боєприпасів. Подолання продовольчої кризи в Укрaїні - гуманітарна допомога від США.