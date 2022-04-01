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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Amnesty International заявили про воєнні злочини РФ

Студія Вашингтон. Amnesty International заявили про воєнні злочини РФ
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Студія Вашингтон. Amnesty International заявили про воєнні злочини РФ

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Пентагон: Сполучені Штати доправлять до України увесь обсяг найновішого пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Amnesty International має докази використання російськими військами в Україні касетних боєприпасів. Подолання продовольчої кризи в Укрaїні - гуманітарна допомога від США.

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