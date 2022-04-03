Росія зберігає можливість висадки морського десанту – британська розвідка

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

«Шокований вражаючими зображеннями звірств російської армії на звільненій Київщині. ЄС допомагає Україні й неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС уже в дорозі», – написав він у твітері 3 квітня.

Також у неділю міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила: "Із тим, як російські війська змушені відступати, ми бачимо все більше свідчень жахливих вчинків сил, що здійснили вторгнення у такі міста як Ірпінь і Буча".

"Їхні безладні напади на невинних мирних жителів під час незаконного і невиправданого вторгнення до України повинні бути розслідувані як воєнні злочини", - підкреслила головна британська дипломатка.

Напередодні вона також заявила, що «шокована звірствами в Бучі та інших містах України» і пообіцяла, що винних буде притягнуто до відповідальності.

Тим часом, правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що «задокументувала декілька випадків порушення російськими військовими законів війни проти мирного населення в окупованих районах Чернігівської, Харківської і Київської областей України».

Організація повідомила, що 4 березня російські війська в Бучі вистрілили щонайменше одній людині в потилицю.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.

Фото і відео із зображенням тіл поширили у соцмережах. «Це наслідки російської окупації», – заявив Федорук.

Раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Human Rights Watch у своїй доповіді заявила також про кілька звинувачень у зґвалтуваннях, два випадки страт семи жертв й інші приклади погроз і насильства проти цивільного населення.

«Випадки, які ми задокументували, становлять невимовну, навмисну жорстокість і насильство проти мирного населення України», – заявив Г’ю Вільямсон, директор HRW у Європі і Центральній Азії.

Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.

1 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "категорично" відкидає звинувачення у цілеспрямованих атаках на цивільне населення та воєнних злочинах.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода" та Reuters