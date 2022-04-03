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Росія не виводить війська по-справжньому, а змінює стратегію – Генсек НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в неділю заявив, що Росія змінює свою стратегію в Україні та відкинув ідею, що вона виводитть свої війська з України.
«Те, що ми бачимо, це не справжнє виведення. Те, що ми бачимо – Росія змінює позиції своїх військ та виводить деякі з них, щоб переозброїти, посилити їх та поповнити запаси, але ми ніяким чином не повинні бути занадто оптимістичними, тому що напади продовжуватимуться», - сказав Генсек в програмі «Стан Держави» на каналі CNN.
Ми також занепокоєні потенційним збільшенням нападів, особливо на півдні та сході. Так що це не справжнє виведення військ, а радше зміна стратегії, з більшим фокусом на півдні та сході», - додав Генсек.
В матеріалі використані джерела CNN
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США документують воєнні злочини армії РФ в Україні - держсекретар Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю CNN у неділю, що фотографії величезної кількості загиблих цивільних жителів Бучі - це "удар під дих" ("punch in the gut" - ред.).
Минулого тижня Держдеп офіційно звинуватив російські війська у воєнних злочинах в Україні. Відповідаючи на запитання, чи росіяни скоїли геноцид щодо українців, Блінкен сказав, що США уважно переглянуть свідчення і вивчать докази, щоб розуміти, "що саме мало місце в Україні, хто відповідальний і якою мірою".
За словами головного американського дипломата, найголовніше зараз те, щоб не мовчати про це, поки триває "жорстокість Росії щодо України".
"Від початку російської війни в Україні ми прямо говорили, що вважали, що війська РФ чинять воєнні злочини, тож ми працювали над тим, щоб задокументувати це, надаючи інформацію відповідним інституціям та організаціям", - сказав Блінкен.
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Блінкен відмовився підтвердити повідомлення американських медіа про те, що Вашингтон допомагає із передачею Україні танків радянської ери, але сказав, що США і НАТО надають Києву протитанкову зброю.
Щодо питання нейтрального статусу України як частини умов припинення російської війни, Блінкен сказав, що адміністрація президента Джо Байдена підтримає українців у рішенні щодо того, як зберегти власний суверенітет: "У майбутньому ми та союзники і партнери зробимо все, що можемо, аби переконатись, що це не повториться знову, і що Україна матиме можливості захиститись, протистояти подальшій російські агресії".
У неділю міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан також засудив "масові знущання" російських військовиків в Україні. Він сказав, що такі зловживання можуть являти собою воєнні злочини і що Франція співпрацюватиме з українською владою та Міжнародним кримінальним судом, щоб притягти до відповідальності всіх винних.
"Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів", - написала у Twitter міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. "Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії та надамо Україні ще більшу підтримку в її захисті", - додала Бербок, пише "Європейська правда".
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"Бучанська різанина доводить, що ненависть росіян щодо українців перевершує усе, що Європа бачила з часів Другої світової війни. Єдиний спосіб зупинити це: допомогти Україні вигнати росіян якомога швидше. Партнери знають, що нам потрібно. Танки, воєнні літаки, засоби протиповітряної оборони. Надайте це ЗАРАЗ", - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Зґвалтування – це зброя війни. Хоча ми досі не знаємо всіх масштабів його застосування в Україні, вже очевидно, що воно було частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтують на очах у їхніх дітей, дівчат – на очах у їхніх сімей як навмисний акт поневолення", – написала у Twitter амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс і нагадала, що використання такої "зброї" є воєнним злочином, що підлягає покаранню за міжнародним правом.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що «задокументувала декілька випадків порушення російськими військовими законів війни проти мирного населення в окупованих районах Чернігівської, Харківської і Київської областей України».
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В оприлюдненому в неділю звіті організації задокументовано випадки згвалтування, вбивств і насильства проти мирних жителів із 27 лютого по 14 березня.
Росія не відповіла на ці звинувачення.
У суботу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оголосила, що всю Київську область звільнили від російських військ.
Як в інтерв'ю CNN підкреслив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, вихід російських сил із Київщини - не справжнє відведення військ, а радше перегрупування, за яким можуть бути подальші атаки.
1 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "категорично" відкидає закиди у цілеспрямованих атаках на цивільне населення та воєнних злочинах.
У статті використано матеріали Reuters, CNN, "Радіо Свобода", "Європейська правда"
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Росія зберігає можливість висадки морського десанту – британська розвідка
Росія зберігає потенціал для спроби висадки морського десанту, проте ця операція, ймовірно, буде високо ризикованою, оскільки ЗС України матимуть можливість підготуватися до неї. Про це повідомило британське Міністерство оборони у «Твіттері».
«Мини у Чорному морі становлять серйозний ризик» для судноплавства, йдеться у повідомленні Міноборони.
Раніше в Чорному морі було виявлено кілька мін. Міністерство оборони Великобританії зазначає, що їхнє походження невідоме, проте це «майже безумовно» результат дій Росії в регіоні. Це демонструє, як вторгнення в Україну впливає на інтереси нейтральних держав та цивільних осіб, йдеться у дописі в Твіттері.
В матеріалі використані джерела Міноборони Великобританії
Брюссель і Лондон "шоковані звірствами" армії РФ і закликають до міжнародного "розслідування воєнних злочинів"
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований повідомленнями про звірства російської армії на Київщині, і наголосив, що на Росію чекають нові санкції.
«Шокований вражаючими зображеннями звірств російської армії на звільненій Київщині. ЄС допомагає Україні й неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування в міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС уже в дорозі», – написав він у твітері 3 квітня.
Також у неділю міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила: "Із тим, як російські війська змушені відступати, ми бачимо все більше свідчень жахливих вчинків сил, що здійснили вторгнення у такі міста як Ірпінь і Буча".
"Їхні безладні напади на невинних мирних жителів під час незаконного і невиправданого вторгнення до України повинні бути розслідувані як воєнні злочини", - підкреслила головна британська дипломатка.
Напередодні вона також заявила, що «шокована звірствами в Бучі та інших містах України» і пообіцяла, що винних буде притягнуто до відповідальності.
Тим часом, правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що «задокументувала декілька випадків порушення російськими військовими законів війни проти мирного населення в окупованих районах Чернігівської, Харківської і Київської областей України».
Організація повідомила, що 4 березня російські війська в Бучі вистрілили щонайменше одній людині в потилицю.
Міський голова Бучі Анатолій Федорук 2 квітня повідомив, що під час окупації міста російськими військами було розстріляно близько 300 місцевих мирних жителів. Близько 280 людей було скинуто в братську могилу, а решту залишили на вулиці.
Фото і відео із зображенням тіл поширили у соцмережах. «Це наслідки російської окупації», – заявив Федорук.
Раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні.
Human Rights Watch у своїй доповіді заявила також про кілька звинувачень у зґвалтуваннях, два випадки страт семи жертв й інші приклади погроз і насильства проти цивільного населення.
«Випадки, які ми задокументували, становлять невимовну, навмисну жорстокість і насильство проти мирного населення України», – заявив Г’ю Вільямсон, директор HRW у Європі і Центральній Азії.
Міністерство оборони України повідомило, що 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель.
1 квітня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "категорично" відкидає звинувачення у цілеспрямованих атаках на цивільне населення та воєнних злочинах.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода" та Reuters
У Білому домі заявили, що розв'язана Путіним війна, продовжує впливати на економіку США
Економічний радник Білого дому Джаред Бернстін (Jared Bernstein -англ.) заявив, що війна Росії проти України продовжує бути одним із факторів, які впливають на темпи економічного зростання у США. За словами Бернстіна, у Білому домі надалі стежитимуть, як війна в Україні продовжуватиме впливати на вартість цін на сировинні товари, зокрема продукти харчування та енергію.
Раніше, посилаючись на підвищення цін на пальне у США, відповідальність за яке адміністрація покладає на дії президента Росії Путіна, Джо Байден дозволив здійснити вивільнення значних обсягів нафти з резервів США. Йдеться про 1 мільйон барелів нафти щодня.
Як відзначає видання The Washington Post, американці не сприймають тезу адміністрації, що у підвищенні цін у країні винен Путін.
"Інфляція та ціни на пальне вже були поганими, і важко покласти відповідальність за них на війну, яка не є центральною темою для більшості американців", - пише видання.
ЗМІ також посилається не нещодавнє опитування, яке вказує, що 55% американців називають інфляцію та зростання цін головною проблемою, а вторгнення Росії в Україну такою вважають - 18%.
"Який би запас терплячості американці не мали щодо підвищення цін заради підтримки України, схоже що він не надто великий", - також вказує The Washington Post.
За даними нещодавнього опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, 7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері.
У Республіканській партії, яка підтримує суворі санкції проти Росії, заявляють, що у зростанні цін на пальне у США винна політика адміністрації Байдена щодо традиційних джерел енергії. Білий дім відкидає ці звинувачення, але заявляє, що поточна ситуацію не змінює пріоритетів уряду щодо пріоритетного розвитку зеленої енергетики.
"Джо Байден може і надалі намагатися перекласти провину, але американці знають правду. Ціни на пальне зростають з часу, коли Байден розпочав роботу та оголосив війну американській енергетиці", - заявили днями у Національному комітеті Республіканської партії.
Як повідомляв "Голос Америки", на початку березня президент США Джо Байден звертаючись до американців вказав, що запроваджувати Сполученими Штатами Америки заходи спрямовані на те, щоб покарати Росію, позначатимуться і на мешканцях США.
За словами президента США, адміністрація має бути відвертою із американцям щодо того, що "битва за свободу також обертається певними жертвами вдома".
"Люди вже - вже відчувають зростання цін через Путіна та автозаправках", - заявив Байден, вказуючи на зростання цін на пальне у США.
"Я думаю, що американці знають, наскільки важливий цей бій. Я думаю, що вони знають, що якою болісною не була би ціна сьогодні, витрати будуть вищими, якщо ми не діятимемо негайно щодо цього тирана", - заявив президент США.
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