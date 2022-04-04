Час-Тайм. Як світ реагує на вбивства в Бучі. Заяви Байдена, лідерів ЄС
В ефірі Час-Тайм. Щокуючі зображення вбивств та тортур українських мирних жителів Бучі російськими загарбниками побачив увесь світ. Президент Байден назвав Путіна воєнним злочинцем та наполягає на створенні суду щодо воєнних злочинів в Україні. Актори і музиканти Бродвею виступили на підтримку України. Делегація українських парламентарок відвідала США та Канаду. «Не було нічого, було холодно, без світла, без води» - розповідь учня музичного коледжу, якому вдалось врятуватись з Маріуполя. Імерсивний світ Тараса Шевченка - виставка у Лос-Анджелесі.
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березень 30, 2022
Час-Тайм. 35 день війни. Нові дані розвідки США
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березень 25, 2022
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березень 24, 2022
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