Час-Тайм. Як світ реагує на вбивства в Бучі. Заяви Байдена, лідерів ЄС

В ефірі Час-Тайм. Щокуючі зображення вбивств та тортур українських мирних жителів Бучі російськими загарбниками побачив увесь світ. Президент Байден назвав Путіна воєнним злочинцем та наполягає на створенні суду щодо воєнних злочинів в Україні. Актори і музиканти Бродвею виступили на підтримку України. Делегація українських парламентарок відвідала США та Канаду. «Не було нічого, було холодно, без світла, без води» - розповідь учня музичного коледжу, якому вдалось врятуватись з Маріуполя. Імерсивний світ Тараса Шевченка - виставка у Лос-Анджелесі.