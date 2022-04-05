Мешканці Бучі про страхіття російської окупації. Відео
- Голос Америки
Сергій Лисенко відвідав Бучу 4 квітня, де став свідком наслідків російської окупації. Місцеві розповіли йому про вбивства, розстріли цивільних та як виживали в цих умСергій Лисенко відвідав Бучу 4 квітня, де став свідком наслідків російської окупації. Місцеві розповіли йому про вбивства, розстріли цивільних та як виживали в цих умовах. "У нас наказ, ваші напали на КП, і тепер ми усіх розстрілюємо. Так вони сказали", - мешканка Бучі про росіян.овах.
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