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Час-Тайм. Засідання Радбезу ООН щодо України – заяви, результати

Час-Тайм. Засідання Радбезу ООН щодо України – заяви, результати
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Час-Тайм. Засідання Радбезу ООН щодо України – заяви, результати

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В ефірі Час-Тайм. Рада безпеки ООН провела засідання, присвячене наслідкам повномасштабного військового вторгненню Росії в Україну. Детально про результати засідання Радбезу ООН, про наступні кроки США по допомозі Україні та про перспективи подальшого переговорного процесу з Росією. Мінфін США заборонив Росії виплачувати свій суверенний борг грошима, замороженими на західних рахунках. Мешканці Бучі - про страхіття російської окупації. Чимало українок взяли в руки зброю і пішли захищати країну пліч-о-пліч із чоловіками: історія однієї захисниці. «Мене надихає , як усі допомагають один одному», - інтерв’ю з американцями у Львові, які допомагають Україні. «Я не бігла, я летіла", – розповідь спортсменки з Миколаєва про Єрусалимський марафон.

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