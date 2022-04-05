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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Наступні кроки США по допомозі Україні

Студія Вашингтон. Наступні кроки США по допомозі Україні
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Студія Вашингтон. Наступні кроки США по допомозі Україні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. У вівторок Рада безпеки ООН провела засідання, присвячене наслідкам повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Детально про результати засідання Радбезу ООН, про наступні кроки США по допомозі Україні та про перспективи подальшого переговорного процесу з Росією.

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