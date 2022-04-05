Студія Вашингтон. Наступні кроки США по допомозі Україні

Сьогодні в Студії Вашингтон. У вівторок Рада безпеки ООН провела засідання, присвячене наслідкам повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Детально про результати засідання Радбезу ООН, про наступні кроки США по допомозі Україні та про перспективи подальшого переговорного процесу з Росією.