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Час-Time

Час-Тайм. РФ заплатить сувору ціну за свої звірства в Бучі, - Байден

Час-Тайм. РФ заплатить сувору ціну за свої звірства в Бучі, - Байден
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Час-Тайм. РФ заплатить сувору ціну за свої звірства в Бучі, - Байден

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В ефірі Час-Тайм. Росія заплатить сувору та негайну ціну за свої звірства в Бучі, заявив президент США Джо Байден у середу, оголосивши пакет нових санкцій, запроваджених проти РФ разом із союзниками. Деталі нових санкцій проти Росії. Щодня у США збирають тонни військової і медичної допомоги для України: як потрапляє допомога до місця призначення. Група американських лікарів, які мають досвід роботи в гарячих точках, запустили в Україні програму, яка вчить українських колег-медиків інших фахів надавати невікладну допомогу. Історія працівника швидкої допомоги в Нью-Йорку і ветерана американської армії, який збирає амуніцію для України.

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