Студія Вашингтон. Деталі нових санкцій проти Росії
Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія заплатить сувору та негайну ціну за свої звірства в Бучі, заявив президент Байден у середу, оголосивши пакет нових санкцій, запроваджених проти РФ разом із союзниками. Пакет був ухвалений у координації з ЄС та Групою семи. Також Мінюст США заявив про власні каральні заходи проти осіб, які уникають санкційного режиму.
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