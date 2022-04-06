Студія Вашингтон. Деталі нових санкцій проти Росії

Сьогодні в Студії Вашингтон. Росія заплатить сувору та негайну ціну за свої звірства в Бучі, заявив президент Байден у середу, оголосивши пакет нових санкцій, запроваджених проти РФ разом із союзниками. Пакет був ухвалений у координації з ЄС та Групою семи. Також Мінюст США заявив про власні каральні заходи проти осіб, які уникають санкційного режиму.