Час-Тайм. Росію позбавили прав у Раді ООН з прав людини

В ефірі Час-Тайм. Генеральна Асамблея ООН проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Включення зі штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. В Брюсселі завершились дводенні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО та партнерів, які узгоджували наступні кроки допомоги Україні та зміцнення Альянсу. Інтерв’ю мера Бучі: про перший тиждень деокупації, жертви серед цивільного населення та коли містянам можна буде повертатися додому. Воїни взводу зі складу 72 мобільної бригади Збройних сил України імені Чорних Запорожців одними з перших зустріли росіян у передмісті столиці – дивіться короткометражний фільм Сергія Лисенка.