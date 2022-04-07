Студія Вашингтон. Підсумки зустрічі міністрів закордонних справ НАТО

Сьогодні в Студії Вашингтон. В Брюсселі завершились дводенні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО та партнерів, які узгоджували наступні кроки допомоги Україні та зміцнення Альянсу. На зустрічах в Брюсселі обговорювалось також і питання нових санкцій проти Росії. Генеральна Асамблея ООН проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. Сенат Конгресу США одноголосно схвалив законопроєкт, що дає змогу президенту Байдену відправляти військову допомогу Україні та країнам східної Європи за програмою ленд-лізу.