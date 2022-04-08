Час-Тайм. Атака на Краматорськ – реакція світу, оцінка Пентагону
В ефірі Час-Тайм. Словаччина передала Україні системи ППО С-300 – що відомо про роль США? Представники ЄС відвідали Бучу, Київ; заявили про відновлення роботи в Україні – подробиці. Американський ветеран ділиться своїм військовим досвідом із бійцями територіальної оборони в Україні. Українська поетеса Любов Якимчук про – виступ на премії Греммі-2022, підтримку України в Голлівуді і значення воєнної літератури.
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