Декламувала вірш Любов під мелодію композиції "Free", яку написав і виконав Джон Ледженд. Про цей досвід, підтримку України і значення воєнної літератури із поетесою поспілкувалася Юлія Ярмоленко. Але спершу – той самий вірш-молитва зі збірки «Абрикоси Донбасу».
Українська поетеса Любов Якимчук про – виступ на премії Греммі-2022 і значення воєнної літератури. Інтрев'ю
Пліч-о-пліч з Україною у ці дні стоїть увесь цивілізований світ. Шалену підтримку і співпереживання творчої спільноти США відчула українська поетеса Любов Якимчук. Минулої неділі зі сцени престижної музичної нагороди Греммі вона мала нагоду зачитати свій вірш-молитву. Її виступ був частиною виступу, присвяченого Україні.