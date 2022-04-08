Українська поетеса Любов Якимчук про – виступ на премії Греммі-2022 і значення воєнної літератури. Інтрев'ю

Пліч-о-пліч з Україною у ці дні стоїть увесь цивілізований світ. Шалену підтримку і співпереживання творчої спільноти США відчула українська поетеса Любов Якимчук. Минулої неділі зі сцени престижної музичної нагороди Греммі вона мала нагоду зачитати свій вірш-молитву. Її виступ був частиною виступу, присвяченого Україні.