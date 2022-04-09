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Як зупинити кровотечу і надати першу допомогу у час війни? Ресурси ВООЗ, Stop the Bleed переклали лікарі зі США
Крововтрата – головна причина смерті під час війни. Тому вміння зупинити кровотечу може врятувати життя. Це одна із кампаній, яку американські лікарі сьогодні просувають в Україні, де кожен медик чи цивільний може опинитися під обстрілами. Швидкі курси надання першої медичної допомоги українською мовою можна легко знайти в інтернеті. А відчайдушних волонтерів – у гарячих точках країни.
Одна із американських благодійних організацій розмістила польовий шпиталь у передмісті Львова, де їхні спеціалісти надають медичну допомогу українським біженцям, які прибувають із різних куточків країни.
“У нас було чимало людей з осколковими пораненнями, більшість із яких не лікувалися декілька днів через те, що чимало людей до нас прибули із таких міст, як Маріуполь, або Київ,” - розповів 28 березня у інтерв'ю Голосу Америки Крис Бренденберг, один із лікарів Samarith's Purse.
Він уже кілька тижнів лікує пацієнтів, яких направляють до військового госпіталя після обстеження в одному із медпунків на вокзалі та автобусній станції.
"У мене була пацієнтка два дні тому із Маріуполя. Її поранило ще 5 березня. У неї вогнепальне поранення стегна і з того часу вона не мала медичного догляду. Тож ви можете собі уявити наскільки жахливим було зараження."
Для українських, колег, додає Крис, це також є повчальним досвідом.
Українські медики на місці не лише вчаться лікувати поранення. У зв’язку із нестачею в країні спеціалістів з невідкладної допомоги, вони разом з командою досвідчених медиків з організації Samarithan's Purse перебирають на себе тягар місцевої системи охорони здоров’я.
«До нас приходять пацієнти з хронічною патологією, але через те, що вони вимушені переселенці, вони не можуть отримати усе необхідне. Але американська організація, після попередньої консультації з фахівцем, видає цим пацієнтам ліки на обмежений термін з можливою наступною консультацією. Також тут дехто з пацієнтів може провести свої заплановані, але відкладені через війну операції», - розповіла українська медсестра Інна.
Поки одні лікарі працюють на місці – інші долучаються віртуально. Неля Мельнитчук, хірург-онколог із Бостона, та її колеги створили навчальні ресурси українською мовою, як для лікарів, так і цивільних.
«Ще до початку війни ми створили наукову платформу "Розповсюдження медичних знань" (Global Medical Knowledge Alliance). Коли війна почалася ми додали відділ травми до цієї платформи, але там можна знайти відео, як зупинити кровотечу. І також є інформації для українських хірургів, українських медиків з невідкладної допомоги».
Один із таких ресурсів - це інструкція з надання швидкої допомоги при кровотечі.
«Це відео дуже просте. Кожна людина це зможе зробити. Ціль цього відео, щоб кожний знав, що зробити, щоб не розгубився. Зараз, коли в Україні війна, коли багато є поранених і кожний із нас може побачити на вулиці людину, яка кровоточить.»
Національну інформаційну кампанію «Stop the Bleed» (Зупини Кровотечу) започаткувала американська спілка хірургів у 2015 році після низки масових стрілянин у США.
«Це було запроваджено медиками-хірургами, які раніше працювали у військових точках і вони побачили, що саме більшість людей помирає від кровотечі. І коли медики побачила це на війні, що вивчення цих кроків допомагає звичайним солдатам врятувати життя до того, як медики приїдуть, тоді ці хірурги створили цю кампанію в Америці».
ЇЇ відео також використовує волонтерська спілка спеціалістів з невідкладних станів у різних штатах.
Формувати її почали ще три роки тому, коли Всесвітня організація охорони здоров’я шукала україномовних та російськомовний лікарів для перекладу курсу з «Першої базової допомоги» на запит України – у той час як проводилася реформа екстреної медицини.
«Курс призначений для країн, у яких немає спеціальності з невідкладної медицини. Він призначений для будь-якого лікаря, який працює у відділенні невідкладної допомоги, і, звичайно, призначений для того, щоб допомогти лікарям реанімувати пацієнтів протягом перших 10 хвилин, що є часто найкритичніший час,» - розповідає Аня Карпов, лікарка невідкладної допомоги Kings County Hospital, що знаходиться у Брукліні.
Матеріал став доступним українським медикам лише восени. Аня каже, що із початком війни – від представників ВООЗ в Україні надійшов запит перекласти іще один важливий модуль – призначений для лікування військових травм. Цього разу українським медикам довго чекати не довелося.
«Ми швидко зв’язали ВООЗ з професійною службою перекладачів з медицини, яка безкоштовно зголосилася перекласти російською та українською мовами протягом двох тижнів. Тож це був дуже швидкий оборот, і посібник одразу випустили»
Сьогодні в умовах війни навіть дитячі лікарні перетворюються у військові госпіталі. Базові курси першої допомоги за стандартами ВООЗ можуть бути корисними для кожного чергового лікаря, каже колега Ані - Ксеня Бадашова, яка працює у відділені невідкладної допомоги у Kaiser Permanente Лос-Анджелес.
"Я думаю, що перевага курсу "BEC" полягає в тому, що це майже як швидкий огляд процедур порятунку життя. І, як я розумію, люди там, на місцях, можуть бути кардіологами чи офтальмологами чи, знаєте, будь-якої іншої спеціальності, окрім невідкладної медицини, які, можливо, виконували ці процедури ще в медичній школі. Але якщо ви дійсно не робите це постійно, це легко забувається."
Із розвитком міграційної кризи, країнам які зараз приймають українців також не вистачає своїх ресурсів - у ВООЗ обіцяють відповідну допомогу. Їхні партнери із Samaritan's Purse, що розташувалися у Польщі із перших днів, розширилися у Молдову – надаючи як медичну так і гуманітарну підтримку. Інші міжнародні організації переповнені заявками від медиків готових допомагати на місці.
"Я думаю що наступною лінією впливу будуть табори біженців у деяких із цих сусідніх країн, де, як ми знаємо, історично бувають спалахи. І, я думаю, що тут також знадобиться велика допомога." Ксеня каже, що вона також подала заявку. "Я записалася у кілька організацій, де можна буде приєднатися до команд, і вони зателефонують, якщо їм потрібна буде допомога."
Лікарі у США кажуть, що це найменше, що вони можуть зробити. Втім усіх волонтерів сьогодні пов’язує спільна мета – рятувати життя і допомагати людям у біді – незалежно від дистанції чи походження.
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ФАО: ріст цін на продукти черз війну в Україні, відчують майже в усьому світі
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) повідомляє, що індекс цін на продовольство з лютого по березень зріс на рекордні 12,6%, частково через потрясіння від війни в Україні.
«Останнім часом ціни на базові продукти харчування, такі як пшениця та рослинні олії, різко зростають, що створює надзвичайні витрати для світових споживачів, особливо для найбідніших», — зазначив генеральний директор ФАО Цюй Дунъю, в раді організації.
"На Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії. А такі країни як Єгипет і Ліван, імпортують понад 70% пшениці від двох ворогуючих держав. Вплив цього конфлікту відчують майже в усьому світі".
Він попередив, що вразливі споживачі та країни стикаються зі зниженням купівельної спроможності через зростання цін на продукти харчування та зростання цін на паливо.
Цюй Дунъю підкреслив, що зростають й ціни на добрива. Це може призвести до зменшення використання добрив та зниження врожайності.
Індекс цін на продукти харчування, створений у 1990 році, відстежує ціни на зернові, рослинні олії, м’ясо, молочні продукти та цукор.
Ціни на зернові, рослинні олії та м’ясо досягли історичних максимумів, також значно зросли й ціни на цукор та молочні продукти, - зявляє директор відділу торгівлі та ринків ФАО Бубекер Бен Белхассен. Індекс постійно зростав протягом 2021 року, частково через вплив пандемії COVID.
За словами, - Белхассена стрибок цін пов’язаний із низкою факторів, зокрема - несприятливі погодні умови, зростання цін на енергоносії та транспортні витрати, а також зростання цін на добрива та високий міжнародний попит.
«Це підвищувало ціни іще до війни в Україні», – розповідає Белхассен журналістам в Римі. «Перебої в експорті через конфлікт в Україні загострили і без того складну ситуацію, посилюючи тиск на ціни».
В ФАО кажуть, що перебої в експорті та втрати від російського вторгнення в Україну сколихнули ринок.
На Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії. В ФАО кажуть, що 50 країн світу розраховують щонайменше на 30% пшениці від Києва та Москви. А такі країни як Єгипет і Ліван, імпортують понад 70% пшениці від двох ворогуючих держав. Вплив цього конфлікту відчують майже в усьому світі.
Раніше уряд Камеруну заявив, що війна Росії проти України вже стала причиною дефіциту пшениці, який призвів до 40-відсоткового зростання цін на хліб.
Борис Джонсон у Києві оголосив про новий пакет фінансової та військової допомоги Україні
В Суботу, 9 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва де зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.
Речник британського прем'єра заявив, що Борис Джонсон прибув до України аби особисто зустрітися з президентом Зеленським і продемонструвати солідарність з українським народом. На офіційній сторінці британського лідера у Twitter повідомили, що суботній візит до Києва є "демонстрацією нашої непохитної підтримки народові України".
"Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі його країни проти варварської кампанії Росії”, - йдеться на сторінці Бориса Джонсона у соцмережі.
Раніше, в П'ятницю 8-го квітня Борис Джонсон оголосив про постачання зброї для України на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Відповідну заяву прем'єр зробив під час спільної прес-конференції на Даунінг-стріт з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє британське видання ВВС.
Джонсон також повідомив, що Велика Британія надішле додаткове військове обладнання, включаючи зенітні ракети Starstreak і 800 протитанкових ракет.
Деталі пакету нової допомоги також опублікував речник британського прем'єра № 10 на Даунінг-стріт.
"Понад 800 додаткових протитанкових ракет NLAW; Додаткові протитанкові систем Javelin; Додаткові системи протитанкової оборони Starstreak; Додаткова нелетальна допомога, зокрема балістичні шоломи, бронежилети та окуляри нічного бачення", - йдеться на офіційній сторінці у Twitter.
Суботній візит Бориса Джонсона відбувся без попереднього оголошення. Про зустріч двох лідерів повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга на свой сторінці у Facebook.
«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським. Великобританія - лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», – написав Сибіга.
За результатами візиту, президент України Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона "одним із найбільш принципових противників російського вторгнення". Заяву українського лідера поширили в РНБО.
"Президент України, Володимир Зеленський:
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України. Вітаю у Києві, друже!", - йдеться на офіційній сторінці прес-служби відомства у Twitter.
Нагадаємо, що 6-го квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що альянс не бачить ознак того, "що президент Путін відмовився від своїх намірів".
"Необхідно підтримувати Україну, зберігати санкції і посилювати нашу оборону й стримувальні чинники, бо це може тривати довго. І ми маємо бути готові до цього", - заявив генеральний секретар НАТО.
Окрім того, 6-го квітня США та Великої Британії оголосили про нові санкції проти Росії.
“Китай прийняв рішення стати на бік агресора" - Лінда Томас-Ґрінфілд про відсторонення РФ від Ради ООН з прав людини
"Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини".Постійна представниця США при ООН, Лінда Томас-Грінфілд
У Четвер, 7-го квітня Генеральна Асамблея проголосувала за призупинення прав Росії у Раді ООН з прав людини. За відповідне рішення проголосували 93 країни, утримались - 58, проти - 24.
Відповідно до прийнятої резолюції РФ було позбавлено права голосувати та вносити пропозиції в Раді з прав людини. Формально, РФ залишалася членкинею РПЛ, права якої призупинені. Однак, після голосування представник РФ повідомив, що вони приймають рішення про повноцінне дострокове припинення свого членства в РПЛ.
Коментуючи результати голосування міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що воєнним злочинцям не місце в організаціях ООН, які покликані захищати права людини. "Вдячний усім країнам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної Асамблеї та обрали правильну сторону історії", - заявив Кулеба у соцмережі Twitter.
Одними із ініціаторів призупинення прав РФ в РПЛ були США. Журналістка “Голосу Америки” Марґарет Бешір поспілкувалась із американською постпредкою, Ліндою Томас-Ґрінфілд про результати голосування Генеральної Асамблеї ООН та наслідки для РФ.
ГА: Щиро дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Голосування пройшло достатньо спокійно, але цифри були не такими великими, як два попередні голосування в ГА ООН. Чи задоволені ви рівнем міжнародної єдності? І яким є сигнал для Росії?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це безпрецедентне історичне голосування, ми відсторонили постійного члена Ради Безпеки від Ради ООН з прав людини. Ми надіслали сильний меседж підтримки українцям. Ми надіслали сильний сигнал про права людини.
"Чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини".Постійна представниця США при ООН, Лінда Томас-Грінфілд
ГА: Як ви сприймаєте критику, що рішення призупинити права Росії в РПЛ було передчасним? Мовляв, що треба було дочекатись результатів слідчої комісії по Україні.
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Якби це було передчасно, ми би не виграли (голосування ред.) Ми сьогодні перемогли. І так, є Комісія з розслідування, і ми хочемо побачити результати цієї слідчої комісії. Але чи маємо ми сидіти і продовжувати дивитися на цю бійню? Ми маємо дивитись, як жах Бучі повторюється знову і знову, поки Росія сидить у Раді з прав людини? Слідча комісія може виконувати свою роботу. Але Росія не має сидіти в Раді з прав людини, використовуючи її як механізм пропаганди для просування наративу, що мовляв, Україна так чи інакше, несе відповідальність за своє власне знищення.
ГА: Суто технічне питання, - чи призупинення прав одразу набуває чинності?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Воно набуває чинності негайно і зокрема, відсторонює Росію на наступні три роки, на які вона була обрана до Ради з прав людини. І, знову ж таки, я вважаю, що це надзвичайно потужний сигнал.
ГА: Чи ви оптимістично налаштовані, щодо понесення реальної відповідальність за звірства скоєні в Україні?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Я абсолютно оптимістична і впевнена, що за ці звірства буде відповідальність. Ми працюємо з українською та іншими прокуратурами, щоб зібрати докази. Ми бачимо докази на фотографіях щодня. Це відбувається просто на наших очах. Докази є. І я думаю, що ми притягнемо винних до відповідальності.
ГА: Якими є наступні кроки тут, в ООН, для збереження тиску та ізоляції щодо РФ?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Ми продовжимо розглядати питання України в Раді безпеки ООН. Як ви знаєте, США головуватимуть в Радбезі з 1-го травня. Ми будемо розглядати питання продовольчої безпеки і як це вплинуло на світ. Йдеться не лише про наслідки для України. Ситуація має глобальні наслідки, і ми хочемо почати вирішувати проблеми, з якими стикаються інші держави. Тож це буде в нашому порядку денному в травні. Але ми продовжимо спостерігати за розвитком ситуації в Україні. І будемо зосереджені на Україні в Раді Безпеки.
ГА: Раніше ви назвали успіхом утримання Китаю під час двох попередніх голосувань в Генеральної Асамблеї, зважаючи на їхню близькість до Москви. Сьогодні вони проголосували проти призупинення прав РФ в РПЛ. Чи турбує вас, що Китай зближується із Москвою?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Зрозуміло, що Китай зближується із Москвою, тому я не була здивована, що вони проголосували “проти”. Вони прийняли рішення, що хочуть стати на бік агресора в цьому конфлікті, і ви повинні запитати їх, - якою є їхня мотивація.
ГА: Ви нещодавно завершили свій візит до Молдови та Румунії, де зустрілись із біженцями з України. Які ваші враження?
ЛІНДА ТОМАС-ҐРІНФІЛД: Це було надзвичайно емоційно. Ми розмовляли із сім’ями, з жінками, дітьми та людьми похилого віку, які залишили своє життя позаду. Ми зараз бачимо зображення підірваних і зруйнованих будівель (в Україні ред.) але у Молдові та Румунії, я побачила знищені життя, розбиті життя та розбиті домівки. Тому для мене це було надзвичайно емоційно. Я розмовляла із жінками, які були там зі своїми дітьми. Там була жінка з восьмирічною дитиною, вона шукала роботу, але будучи сама із дитиною вона не може нічого знайти. Вона не може працювати і не доглядати за дитину. 15-річний син іншої жінки з нетерпінням чекав повернення до школи. Він сидів поруч з мамою і виглядав розбитим та сумним. Тож мені довелось наживо відчути вплив цієї війни на долі людей. Більшу частину своєї кар’єри я працювала у сфері біженців та гуманітарної допомоги. Завжди важко чути про людське горе, їхні сумні історії і те, що вони пережили. У минулі вихідні я відчула те саме, що відчувала, коли відвідувала мої перші табори біженців у 1990-му році.
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