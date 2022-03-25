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Як в умовах війни працює найбільша дитяча лікарня України "Охмадит". Інтерв'ю

Як в умовах війни працює найбільша дитяча лікарня України "Охмадит". Інтерв'ю
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Як в умовах війни працює найбільша дитяча лікарня України "Охмадит". Інтерв'ю

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Від початку російської війни станом на 24 березня загинуло 128 українських дітей, 172 - дістали поранення, повідомляє Генпрокуратура України. Попри обстріли, найбільша дитяча лікарня держави "Охмадит" щодня приймає тяжко поранених малюків і дітей, на очах яких загинули їхні батьки, а також лікує й поранених дорослих. При цьому медзаклад продовжує проводити надскладні планові операції. Як почуваються пацієнти та лікарі - в інтерв'ю Марії Прус розповіла лікарка "Охмадиту" Галина Федушка.

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