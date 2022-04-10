Салліван: план атакувати цивільних в Україні був на найвищому рівні російського уряду

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська розвідка дізналась, що план атакувати мирне населення в Україні був на найвищому рівні російського уряду.

В програмі на каналі ABC «Цього тижня» Салліван назвав кадри масових вбивств шокуючими та жахливими, втім «не несподіваними». За його словами, американська розвідка представляла відповідну інформацію ще до початку війни.

«Ми, насправді, ще до початку війни розсекретили та надали інформацію про те, що був план на найвищому рівні російського уряду цілити по мирних жителях, які чинитимуть опір вторгненню, здійснювати проти них насильство. Організувати зусилля, щоб застосувати проти них насильство, тероризувати населення, щоб підкорити його», - сказав радник Білого дому.

Він додав, що деякі солдати чи загони вчиняли ці дії, розлючені тим, українці чинили їм опір, але він наполягає, що головну провину і відповідальність за звірства несе російський уряд.

«Не робіть помилки. Більш вагома проблема широкомасштабних воєнних злочинів та звірств в Україні бере начало в Кремлі, від президента Росії», - заявив Салліван.

В матеріалі використані джерела ABC