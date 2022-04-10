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Польщу з «потужним повідомленням Путіну» відвідує делегація конгресменів США
Лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті очолює двопартійну делегацію американських законодавців, яка впродовж вихідних відвідує Польщу. Про це 10 квітня повідомила пресслужба політика.
Конгресмени зустрічаються з американськими військовими та представниками польської влади на тлі російського вторгнення в Україну. Маккарті, республіканець із Каліфорнії, зустрівся з премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі, а також послом США в цій країні, йдеться у повідомленні.
«Польща є незамінним стратегічним партнером, приймаючи мільйони біженців, тісно співпрацюючи з нашими військовими силами та надаючи повний внесок у НАТО, коли всі ми прагнемо відновити мир і процвітання в регіоні. Наш сьогоднішній візит має стати потужним повідомленням Путіну, що ми засуджуємо його неспровоковані напади. Зло не може перемогти», – наголосив Кевін Маккарті.
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- Голос Америки
Салліван: план атакувати цивільних в Україні був на найвищому рівні російського уряду
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська розвідка дізналась, що план атакувати мирне населення в Україні був на найвищому рівні російського уряду.
В програмі на каналі ABC «Цього тижня» Салліван назвав кадри масових вбивств шокуючими та жахливими, втім «не несподіваними». За його словами, американська розвідка представляла відповідну інформацію ще до початку війни.
«Ми, насправді, ще до початку війни розсекретили та надали інформацію про те, що був план на найвищому рівні російського уряду цілити по мирних жителях, які чинитимуть опір вторгненню, здійснювати проти них насильство. Організувати зусилля, щоб застосувати проти них насильство, тероризувати населення, щоб підкорити його», - сказав радник Білого дому.
Він додав, що деякі солдати чи загони вчиняли ці дії, розлючені тим, українці чинили їм опір, але він наполягає, що головну провину і відповідальність за звірства несе російський уряд.
«Не робіть помилки. Більш вагома проблема широкомасштабних воєнних злочинів та звірств в Україні бере начало в Кремлі, від президента Росії», - заявив Салліван.
В матеріалі використані джерела ABC
- Голос Америки
Папа Франциск закликав до Великоднього перемир’я в Україні
Папа римський Франциск закликав до Великоднього перемир’я в Україні, щоб мати змогу домовитись про мир, та наголосив на тому, щоб лідери мають «піти на жертви заради добробуту народу».
Цієї неділі християни західного обряду починають Великодній тиждень. Святкуючи Вербну неділю на площі Святого Петра у Ватикані, понтифік закликав «скласти зброю та почати Великоднє перемир’я, не перезарядити зброю та знову почати бої, ні! Перемир’я, щоб досягти миру за допомогою справжніх переговорів», - йдеться на офіційному порталі Ватикану Vatican News.
Папа Франциск не сказав напряму про вторгнення Росії в Україну, втім послання його було чітким.
«Насправді яка це буде перемога, якщо хтось встановить прапор на горі руїн?», - сказав папа. Під час недільної молитви понтифік засудив «безглуздя війни», яка примушує людей здійснювати «бездушні акти жорстокості».
«Коли ми вдаємось до насильства, ми втрачаємо розуміння того, хто миє в світі та здійснюємо бездушні акти жорстокості». Папа Франциск оплакав «невиправдану загибель чоловіків та синів…біженців, які втікають від бомб…молодих людей, яких позбавляють майбутнього».
В матеріалі використані джерела Vatican News.
Мексика вважає неприйнятним вторгнення Росії в Україну
«Ми вважаємо неприйнятним вторгнення Росії в Україну, бо ми самі страждали від агресії, повідомляє агентство Рейтер. Ми виступаємо за мирне врегулювання конфліктів», - сказав президент Мексики Лопес Обрадор у своєму зверненні, маючи на увазі іспанське, французьке та американське вторгнення до своєї країни.
Раніше цього тижня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив Лопеса Обрадора взяти участь в акції зі збору коштів для українських біженців та переміщених осіб, організованої спільно з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Президент Мексики не зміг бути особисто, але пообіцяв виступити з відеозверненням, «щоб засудити вторгнення».
Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет у конфлікті та відмовився вводити санкції проти Росії.
Мексика підтримала резолюцію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, що засуджує дії Росії та закликає її вивести війська з України, але під час голосування 7 квітня на Генеральній Асамблеї ООН щодо усунення Росії від участі у Раді з прав людини Мексика утрималася.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
Агенція S&P: "дефолт в РФ практично, невідворотній"
Міжнародна рейтингова агенція S&P, понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає «вибірковий дефолт». Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні «CC» – «дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично невідворотним».
Цього тижня російське Міністерство фінансів, вперше після початку війни проти України та запровадження нових санкцій, не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях. Після цього, агенція S&P знизила рейтинг РФ в іноземній валюті, передає "Радіо Свобода".
Обіцянка виплати в рублях борги, номіновані у доларах або євро, дала привід рейтинговим агенціям заявити про можливість дефолту Росії. Так, в агенція Fitch іще на початку березня заявила, що Москва не зможе платити за своїми зобовʼязаннями. В агенції уточнювали, що дефолт відбувається не відразу, а через 30 днів – це період, який дається позичальнику для виконання своїх зобовʼязань.
Росія вже пережила дефолт у 1998 році, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.
В статті використані матеріали "Радіо Свобода".
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