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МАГАТЕ привітало ротацію персоналу на ЧАЕС
Друга ротація персоналу з початку окупації Чорнобильської атомної електростанції відбулась в суботу, повідомило підприємство.
На станції відзначили складнощі в проведенні ротації, адже "промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від міста Славутич. Автомобільні мости знищено, а залізничний маршрут через республіку Білорусь — недоступний". В суботу персонал станції перевезли до Славутича річкою Прип'ять, повідомили в компанії "Енергоатом".
"Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи зробити ротацію персоналу регулярною та максимально безпечною", - йдеться в повідомленні.
В МАГАТЕ привітали ротацію. "Хоча те, що українська влада поступово відновлює регуляторний контроль над станцією - дуже позитивно, очевидно, що необхідно ще багато зробити, щоб повернути об'єкт до нормальної діяльності", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Гроссі планує прибути на ЧАЕС в складі делегації МАГАТЕ для проведення оцінки радіологічної ситуації, поновити віддалений моніторинг безпеки станції а також доставити обладнання, включаючи запчастини, заявили в організації.
П'ять тижнів до 31 березня ЧАЕС перебувала під контролем російських військових. Держагентство України з управління зоною відчуження заявило, що на 31 березня "сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває".
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Світовий банк: Україна втратить майже половину економіки цього року, в Росії - рецесія
Українська економіка скоротиться на 45,1% цього року, а російська економіка, що вже переживає глибоку рецесію, втратить 11,2% в 2022 році. Такі оцінки оприлюднив Світовий банк в неділю.
Віце-президентка Світового банку Анна Б'єрде закликала негайно надати Україні "масштабну фінансову підтримку".
"Російське вторгнення завдало масштабного удару по українській економіці і принесло надзвичайну шкоду інфраструктурі", - додала посадовиця.
У Світовому банку відначили вплив війни на світові ринки продовольства, економіку регіону, світовий ринок нафти а також наголосили на гуманітарній катастрофі, яку спричинило вторгнення і закликали надати значну підтримку країнам, які приймають українських біженців.
У Світовому банку повідомили, що з початку російського вторгнення до України, установа мобілізувала 925 млн дол на підтримку України, щоб допомогти зі сплатою зарплати лікарям, виплатою пенсій та фінансуванням соціальних програм.
Нову ініціативу, покликану надати міжнародним донорам безпечний механізм для прямої фінансової допомогти Україні, оприлюднив Міжнародний валютний фонд у п'ятницю. Уряд Канади планує використати цей механізм для переведення 1 млрд канадських доларів допомоги Україні, закладеної в бюджеті країни, заявили у Фонді.
"Ми надзвичайно вдячні країнам, що виступили ініціаторами створення рахунку для допомоги Україні, та керівництву МВФ за підтримку цієї ініціативи. - заявив голова НБУ Кирило Шевченко. - Зі свого боку Національний банк знаходиться у постійному діалозі з нашими міжнародними партнерами для максимального наповнення цього рахунку фінансовими ресурсами, зокрема ініціював зустріч наступного тижня з послами країн "Групи семи", щоб обговорити майбутню підтримку".
9 березня МВФ схвалив програму фінансування для України обсягом 1,4 млрд дол.
Європейські лідери, які були у Києві, закликають більше допомагати Україні
«Їдьте до Києва, їдьте якомога більше», - закликав Жозеп Борель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки, перед початком наради європейських міністрів закордонних справ у Брюсселі 11 квітня.
Всім доведеться давати раду наслідкам цієї війни. Не санкцій, а війни. Йдеться про зростання цін на енергію та харчі...Жозеп Борель
Борель підкреслив, що він разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та словацьким прем’єр-міністром Едуардом Геґером 8 квітня на власні очі побачив наслідки «брутальної агресії російських військ проти цивільного населення».
«Ми обговорюватимемо, як нам краще допомогти українському народу, а також, як підтримати Міжнародний суд», - заявив Жозеп Борель перед зустріччю з колегами, вказавши, що він вже розмовляв з прокурором Міжнародного суду Карімом Ханом про те, як ЄС сприятиме роботі міжнародної та української прокуратури.
Європа та інші країни, за словами посадовця, повинні готуватися до економічної кризи, «яка насувається», і що країни, які мають спільне бачення, повинні об’єднати зусилля для взаємної підтримки.
«Всім доведеться давати раду наслідкам цієї війни. Не санкцій, а війни. Йдеться про зростання цін на енергію та харчі», - застеріг Жозеп Боррель, додавши, що кінця війні наразі не видно, бо «російські війська накопичуються на сході, щоб наступати на Донбас».
Укрзалізниця везе візитерів і зброю
Одразу після Жозепа Бореля та Урсули фон дер Ляєн у Києві без попереднього оголошення 9 квітня побував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.
Закордонні візитери наразі не ризикують летіти літаками, користуючись натомість особливими послугами Української залізниці, як це ще 15-16 березня спільно зробили прем’єр-міністри Польщі - Матеуш Моравецький, Чехії - Петр Фіала та Словенії - Янез Янша.
Саме ті європейські лідери, які побували у враженій російською війною Україні, зараз є серед найгучніших прихильників активнішої міжнародної допомоги українській армії та жорсткіших санкцій щодо Росії.
Чехія нещодавно заявила, що надіслала до України танки радянського виробництва та іншу зброю, яку українські військові можуть використовувати негайно.
Словаччина підтвердила, що передала українцям систему протиповітряної оборони С-300, також розроблену ще в часи Радянського Союзу.
Подібні системи є на озброєнні України і вони стали цілями російських бомбардувань та ракетних ударів з перших днів нового вторгнення.
Разом з друзями і партнерами ми, Британія та інші, постачаємо устаткування, технології, знання, дані розвідки, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення.Борис Джонсон
Кроку Словаччини передувало повідомлення, що Нідерланди й Німеччина перемістили на словацьку територію американські протиповітряні ракетні комплекси Patriot.
США та інші країни НАТО від початку російського вторгнення різко збільшили присутність в східноєвропейських державах альянсу, обіцяючи захистити їх від потенційної російської загрози.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав у Києві, що його подорож і навіть коротке кількагодинне спілкування в українській столиці, зміцнили переконання у здатності України перемогти російську навалу.
«Разом з друзями і партнерами ми, Британія та інші, постачаємо устаткування, технології, знання, дані розвідки, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення. Щоб Україна була зміцнена і захищена, щоб її більше ніколи не залякували, ніколи не шантажували, ніколи так більше не загрожували. А тим часом ще треба зробити дуже багато, щоб Україна досягла успіху, щоб Україна перемогла, і щоб обов’язково Путін зазнав поразки», - заявив Джонсон.
Дивіться. Укрзалізниця оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відеозвернення британського прем’єр-міністра Борис Джонсона з подякою українським залізничникам:
- Голос Америки
У Москву на зустріч із Путіним їде канцлер Австрії
Канцлер Австрії Карл Нехаммер у понеділок має намір відвідати Москву і зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це він повідомив у неділю на своїй Твітер-сторінці.
"Я зустрінуся з Володимиром Путіним завтра у Москві. Ми [Австрія] є військово-нейтральними, але маємо чітку позицію щодо російської загарбницької війни проти України", - написав глава австрійського уряду.
У своєму дописі він закликав створити в Україні коридори для евакуації мирних громадян, припинити вогонь та провести “повне розслідування воєнних злочинів”.
Канцлер Австрії заявив, що про намір зустрітись із Путіним поінформував президента України Володимира Зеленського, лідерів ЄС та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
У суботу Нехаммер відвідав Київ і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Канцлер Австрії засудив російську агресію та пообіцяв Києву політичну та гуманітарну підтримку.
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит до Москви канцлера Австрії.
Нехаммер стане першим європейським лідером, що відвідає Москву після 24 лютого, коли Росія почала широкомасштабне військове вторгнення на територію України.
- Голос Америки
Уряд США збирає докази, щоб визначити, чи в Україні є геноцид
Вбивства росіянами мирних громадян в Україні Адміністрація президента США вважає воєнним злочином, однак поки не називає “геноцидом”.
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван у неділю в ефірі каналу CNN заявив: “На мою думку, цей термін є менш важливий, ніж той факт, що ці дії є жорстокі, злочинні, неправильні та злі, на них потрібно рішуче реагувати, і це те, що ми робимо”.
В іншому інтерв’ю Джейк Салліван пояснив, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.
“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо”, - сказав радник Білого дому з нацбезпеки в ефірі каналу АВС. - “У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.
Водночас конгресменка від Республіканської партії Ліз Чейні в ефірі CNN заявила, що вважає цілеспрямовані вбивства мирних мешканців в Україні “очевидно геноцидом” і закликала Європу припинити фінансування геноцидної кампанії.
“Гадаю, Європа має зрозуміти і сприйняти той факт, що це кампанія геноциду, це жахлива кампанія геноциду, яку ми бачимо вперше, безперечно, за останні десятиліття”, - сказала конгресмвумен Чейні у програмі "State of the Union."
За її словами, європейці мають зрозуміти, що вони фінансують “кампанію геноциду”, купуючи в Росії нафту та газ, вона закликала Європу застосувати ембарго на російські енергопродукти.
Організація Об'єднаних націй визначає поняття “геноцид” як дії, скоєні з наміром, щоб повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, це передбачає вбивство членів групи, нанесення серйозних тілесних чи психічних ушкоджень членам групи, навмисне створення для групи таких умов життя, щоб її частково або повністю фізично знищити.
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