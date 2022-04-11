МАГАТЕ привітало ротацію персоналу на ЧАЕС

«Їдьте до Києва, їдьте якомога більше», - закликав Жозеп Борель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки, перед початком наради європейських міністрів закордонних справ у Брюсселі 11 квітня.

Всім доведеться давати раду наслідкам цієї війни. Не санкцій, а війни. Йдеться про зростання цін на енергію та харчі...

Борель підкреслив, що він разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та словацьким прем’єр-міністром Едуардом Геґером 8 квітня на власні очі побачив наслідки «брутальної агресії російських військ проти цивільного населення».

«Ми обговорюватимемо, як нам краще допомогти українському народу, а також, як підтримати Міжнародний суд», - заявив Жозеп Борель перед зустріччю з колегами, вказавши, що він вже розмовляв з прокурором Міжнародного суду Карімом Ханом про те, як ЄС сприятиме роботі міжнародної та української прокуратури.

Європа та інші країни, за словами посадовця, повинні готуватися до економічної кризи, «яка насувається», і що країни, які мають спільне бачення, повинні об’єднати зусилля для взаємної підтримки.

«Всім доведеться давати раду наслідкам цієї війни. Не санкцій, а війни. Йдеться про зростання цін на енергію та харчі», - застеріг Жозеп Боррель, додавши, що кінця війні наразі не видно, бо «російські війська накопичуються на сході, щоб наступати на Донбас».

Укрзалізниця везе візитерів і зброю

Одразу після Жозепа Бореля та Урсули фон дер Ляєн у Києві без попереднього оголошення 9 квітня побував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Закордонні візитери наразі не ризикують летіти літаками, користуючись натомість особливими послугами Української залізниці, як це ще 15-16 березня спільно зробили прем’єр-міністри Польщі - Матеуш Моравецький, Чехії - Петр Фіала та Словенії - Янез Янша.

Саме ті європейські лідери, які побували у враженій російською війною Україні, зараз є серед найгучніших прихильників активнішої міжнародної допомоги українській армії та жорсткіших санкцій щодо Росії.

Чехія нещодавно заявила, що надіслала до України танки радянського виробництва та іншу зброю, яку українські військові можуть використовувати негайно.



Словаччина підтвердила, що передала українцям систему протиповітряної оборони С-300, також розроблену ще в часи Радянського Союзу.

Подібні системи є на озброєнні України і вони стали цілями російських бомбардувань та ракетних ударів з перших днів нового вторгнення.

Разом з друзями і партнерами ми, Британія та інші, постачаємо устаткування, технології, знання, дані розвідки, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення.

Кроку Словаччини передувало повідомлення, що Нідерланди й Німеччина перемістили на словацьку територію американські протиповітряні ракетні комплекси Patriot.

США та інші країни НАТО від початку російського вторгнення різко збільшили присутність в східноєвропейських державах альянсу, обіцяючи захистити їх від потенційної російської загрози.

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон сказав у Києві, що його подорож і навіть коротке кількагодинне спілкування в українській столиці, зміцнили переконання у здатності України перемогти російську навалу.

«Разом з друзями і партнерами ми, Британія та інші, постачаємо устаткування, технології, знання, дані розвідки, щоб Україна більше ніколи не зазнала вторгнення. Щоб Україна була зміцнена і захищена, щоб її більше ніколи не залякували, ніколи не шантажували, ніколи так більше не загрожували. А тим часом ще треба зробити дуже багато, щоб Україна досягла успіху, щоб Україна перемогла, і щоб обов’язково Путін зазнав поразки», - заявив Джонсон.

Дивіться. Укрзалізниця оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відеозвернення британського прем’єр-міністра Борис Джонсона з подякою українським залізничникам: