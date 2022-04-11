Час-Тайм. Росія готується до чергової фази наступу - Пентагон

В ефірі Час-Тайм. За даними Пентагону, Росія готується до чергової фази наступу та підкріплює свої позиції для атаки східної України - водночас продовжуючи ракетні обстріли українських міст. Які зусилля здійснюють західні лідери для підтримки України, та які оцінки роблять у США перед наступною фазою війни. Рада Безпеки ООН обговорила, який вплив має повномасштабна війна Росії на жінок та дітей. Прихисток для переселенців у Львові: як допомагають жінкам та дітям. Найбільший вантаж із захисним спорядженням для Міноборони України відправили із Каліфорнії. «До останнього подиху відстоюватиму цю землю», - українська офіцерка ЗСУ Євгенія Емеральд. Танці проти війни: як у столиці США збирають гроші для українських військових.