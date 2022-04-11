Студія Вашингтон. Зусилля західних лідерів для підтримки України
Сьогодні в Студії Вашингтон. 47 день повномасштабної війни Росії проти України. За даними Пентагону, Росія готується до чергової фази наступу та підкріплює свої позиції для атаки східної України - водночас продовжуючи ракетні обстріли українських міст. Тим часом Київ приймає делегації іноземних лідерів. Які зусилля здійснюють західні країни для підтримки України, та які оцінки роблять у США перед наступною фазою війни.
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