Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Зусилля західних лідерів для підтримки України

Студія Вашингтон. Зусилля західних лідерів для підтримки України
Embed
Студія Вашингтон. Зусилля західних лідерів для підтримки України

No media source currently available

0:00 0:04:57 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. 47 день повномасштабної війни Росії проти України. За даними Пентагону, Росія готується до чергової фази наступу та підкріплює свої позиції для атаки східної України - водночас продовжуючи ракетні обстріли українських міст. Тим часом Київ приймає делегації іноземних лідерів. Які зусилля здійснюють західні країни для підтримки України, та які оцінки роблять у США перед наступною фазою війни.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG