Студія Вашингтон. Зусилля західних лідерів для підтримки України

Сьогодні в Студії Вашингтон. 47 день повномасштабної війни Росії проти України. За даними Пентагону, Росія готується до чергової фази наступу та підкріплює свої позиції для атаки східної України - водночас продовжуючи ракетні обстріли українських міст. Тим часом Київ приймає делегації іноземних лідерів. Які зусилля здійснюють західні країни для підтримки України, та які оцінки роблять у США перед наступною фазою війни.