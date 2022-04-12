Час-Тайм. Повідомлення щодо хімічної зброї в Маріуполі –що кажуть США
В ефірі Час-Тайм. Основною темою 48 дня повномасштабної війни стали повідомлення про ймовірне застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі. Що про такі повідомлення кажуть у США – заяви Пентагона, держсекретаря Блінкена. Як американські фермери готуються до потенційних перебоїв у поставках зерна? У Лос-Анджелесі відбувся танцювальний флешмоб на підтримку України. Капітан Сухопутних військ Збройних Cил України Олександр Кутовой розповів “Голосу Америки” свою особисту історію війни. Сайт із продажу ручних виробів Etsy.com став популярним майданчиком для збору коштів на підтримку України.
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