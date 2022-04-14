"Короткозора політика" - міністр фінансів США застерегла країни, які продовжують ділову співпрацю з Росією

Міністр фінансів США Дженнет Єллен заявила, що міжнародна коаліція країн, які впроваджують санкції проти Росії, через військові дії в Україні, "не буде байдужою до дій, які шкодять введеним нами санкціям".

Заява прозвучала під час виступу Єллен у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична Рада" у середу.

"Ми побачили, що швидкі та потужні санкції мають надзвичайну силу, - наголосила міністр. - Сполучені Штати, разом з більш ніж тридцятьома країнами, що представляють більше половини світової економіки, застосували безпрецедентні фінансові санкції та експортні обмеження проти Росії".

Єллен відзначила, що багато країн "роблять об'єднані кроки проти російських дій і багато компаній швидко і добровільно зупинили ділові відносини з Росією, але деякі країни та компанії цього не зробили".

Вона звернулась до країн, що вагаються, і назвала "короткозорими" сподівання, що збереження відносин з Росією принесе зиск.

Єллен окремо закликала Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну і зауважила, що ставлення світу до Китаю може залежати від його позиції щодо війни.

Цього тижня питання приєднання до санкцій обговорювали посадовці США та Індії. Індія, яка на відміну від багатьох інших країн, ще не засудила російську агресію проти України, все ж на засіданні ООН виступила з осудом насильства проти цивільних і закликала до розслідування злочинів і негайного припинення насильства. Індія також надає гуманітарну допомогу Україні.

Єллен наголосила на впливі війни на світові ціни на продовольство і зауважила, що наступного тижня під час засідання Світового банку та МВФ у Вашингтоні, ключовим питанням стане подолання голоду в світі.