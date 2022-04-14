Час-Тайм. Як експерти оцінюють вихід із строю «Москви» в Чорному морі

В ефірі Час-Тайм. З візитом до Києва прибули американські законодавці - конгресвумен Вікторія Спартц і сенатор Стів Дейнс. Держсекретар Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Кулебою. Майже 40% жителів Миколаєва залишили місто через небезпечні обстріли російських військових, - мер міста Олександр Сенкевич у інтерв’ю «Голосу Америки». Міграційна криза: як підтримують українців у країнах Балтії. Понад 200 тон гуманітарної допомоги, з часу початку вторгнення Росії, організували та передали в Україну благодійники фонду з Вашингтона. Змінити філологічну кар’єру на армійську, щоб захищати Батьківщину від російської агресії - все заради майбутнього своєї доньки - історія бойової медикині Ярини Чорногуз.о-українськi відносини.