Час-Тайм. Головне про співпрацю української та американської розвідки

В ефірі Час-Тайм. Після затоплення у Чорному морі російського флагмана “Москва” Росія активізувала ракетні обстріли українських міст. Головне про співпрацю української та американської розвідки, та новини про військову допомогу США. Як країни-агресори використовують сексуальну наругу як зброю у війні. В організації «Ла Страда-Україна» працюють над тим, щоб зафіксувати докази сексуального насильства та зібрати свідчення жертв російських солдат. У Лос-Анджелесі вшанували пам'ять загиблих та закатованих у війні Росії проти України. Борис Ґудзяк: про важливість допомоги один одному і цінність людини – інтерв’ю. Мешканці Андріївки, які понад місяць жили під російською окупацією, поділились своїми свідченнями про російську армію.