Студія Вашингтон. Затоплення “Москви” – нові дані Пентагону

Сьогодні в Студії Вашингтон. У Пентагоні підтверджують, що російський крейсер "Москва" знищили двома українськими ракетами Нептун. За оцінками розвідки США, разом із кораблем потононули крилаті ракети на його борту. Головне про співпрацю української та американської розвідки, а також останні новини про військову допомогу США.