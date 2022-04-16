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Нуланд: США можуть визнати дії Росії в Україні геноцидом
Зібрані докази, ймовірно, підтвердять слова президента США Джо Байдена про те, що дії Росії в Україні є геноцидом. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в коментарі CNN.
Байден так заявив про дії Росії в Україні, спілкуючись з журналістами 12 квітня: "Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають".
Заява Байдена "йде від серця", говорить Нуланд, а для того, щоб американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу. Раніше цього місяця в інтерв'ю ABC радник з нацбезпеки США Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.
“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо, - сказав Салліван. - У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.
Зрештою, слова Байдена отримають правове підтвердження, переконана Нуланд. "Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - говорить посадовиця.
Нуланд запевнила, що США та союзники багато роблять, щоб ізолювати Росію а також впровадити "надзвичайний" фінансовий, репутаціний та політичний тиск на Росію шляхом санкцій.
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США допомагають Україні розслідувати злочини РФ - NPR
США допомагають українській владі документувати свідчення військових злочинів, які, за звинуваченнями, російські сили скоїли в Україні. Зокрема, США фінансують роботу групи експертів, які мають досвід у переслідуванні воєнних злочинів, і тепер співпрацюють з українським урядом. Про це посол США з питань кримінального правосуддя в світі Бет Ван Шек, розповіла в інтерв'ю NPR, опублікованому в суботу.
"Надзвичайно важливо для історичної чесності і непорушності, щоб ці злочини було задокументовано, - заявила Шек, - щоб забезпечити збереження та достовірність свідчень з різних місць злочинів в Україні".
Клінт Вільямсон, колишній посол США з питань воєнних злочинів, який є одним з провідників експертної групи, заявив виданню, що хоча Україна має досвід документування військових злочинів, після незаконної анексії Криму Росією, теперішній масштаб завдання є значно більшим. Тепер, додав він, йдеться про "випадки відповідальності командування, аж до найвищого політичного та військового керівництва".
Минулого місяця США звинуватили російські сили в скоєнні воєнних злочинів в Україні. "На основі поточної інформації, уряд США вважає, що члени російських сил скоїли воєнні злочини в Україні", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 23 березня.
Розслідування проведене експертами в рамках Московського механізму ОБСЄ вказує на свідчення порушення прав людини а також норм міжнародного гуманітарного права з боку Росії, наводяться свідчення скоєння військових злочинів та злочинів проти людства.
«Навмисне спрямування нападів на лікарні та місця збору хворих і поранених є військовим злочином, якщо вони не є військовими цілями», – йдеться у звіті.
«Звіт Московського механізму документує каталог жорстокості, вчиненої російськими силами в Україні. Він включає докази прямого нападу на цивільне населення, напади на медичні установи, зґвалтування, страти, пограбування та примусової депортації цивільних осіб до Росії», – написав у своєму твіттері голова місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Майкл Карпентер.
Коментуюч звіт, Карпентер відзначив, що "у звіті зафіксовано багато особливо кричущих нападів, як-от напад 9 березня на маріупольський пологовий будинок і дитячу лікарню, і встановлено що лікарня була зруйнована в резльтаті російського удару. Місія дійшла висновку, що цей удар був навмисним, нанесеним без дієвого попередження, і, таким чином, є “явним порушенням МГП” – міжнародного гуманітарного права – та “воєнним злочином” (стор. 47). Хоча російський уряд стверджував, що госпіталь використовувався у військових цілях, Місія категорично відкинула ці заяви".
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