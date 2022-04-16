Нуланд: США можуть визнати дії Росії в Україні геноцидом 

Зібрані докази, ймовірно, підтвердять слова президента США Джо Байдена про те, що дії Росії в Україні є геноцидом. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в коментарі CNN.

Байден так заявив про дії Росії в Україні, спілкуючись з журналістами 12 квітня: "Так, я назвав це геноцидом, бо стає чіткіше й чіткіше, що Путін просто намагається знищити ідею можливості бути українцями і докази зростають".

Заява Байдена "йде від серця", говорить Нуланд, а для того, щоб американський уряд офіційно визнав події в Україні геноцидом, може знадобитись багато часу. Раніше цього місяця в інтерв'ю ABC радник з нацбезпеки США Джейк Салліван вказав, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і те, чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.

“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо, - сказав Салліван. - У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.

Зрештою, слова Байдена отримають правове підтвердження, переконана Нуланд. "Я вважаю, що те, як президент Байден це назвав, в кінцевому підсумку підтвердять докази. Зрештою, те, що там відбувається - не випадковість. Це навмисне рішення Росії та її сил зруйнувати Україну та її цивільне населення", - говорить посадовиця.

Нуланд запевнила, що США та союзники багато роблять, щоб ізолювати Росію а також впровадити "надзвичайний" фінансовий, репутаціний та політичний тиск на Росію шляхом санкцій.